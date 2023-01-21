Apple M2 serisi rakibi Qualcomm işlemcisi ortaya çıktı!

Qualcomm'un mobil işlemcisi Snapdragon 8cx Gen 4 için yeni bilgiler ortaya çıktı. Snapdragon 8cx Gen 4 nasıl olacak?

Donanım devi Qualcomm'un bir süredir yeni mobil işlemcisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Son zamanlarda ortaya çıkan iddialar ise Apple Silicon tabanlı M serisine rakip olacağını gösteriyordu. Yeni sızıntılar, "Hamoa" kod adlı Qualcomm işlemcilerinin "Snapdragon 8cx Gen 4" adıyla geleceğini bildiriyor.

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen4 özellikleri

Teknoloji dünyası, Qualcomm'un Snapdragon 8cx serisinin yeni nesli olduğuna inanılan "Hamoa" kod adlı son işlemcisine ilişkin söylentilerle çalkalanıyor. Raporlara göre yeni çip, 12 çekirdeğe sahip olacak ve bunların sekizi performansa ve dördü güç verimliliğine ayrılmış olacak.

Şirket, Nuvia'yı satın almasının ardından (eski Apple mühendisleri tarafından kurulan bir işlemci firması) Qualcomm Oryon isimli özel çekirdeklerini geliştirmişti. Snapdragon 8cx Gen4'te Oryon çekirdeklerinin olup olmayacağı henüz belirsiz.

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Qualcomm Snapdragon 8cx Gen4 bir diğer kayda değer özelliği, dört çekirdekli, blok başına 12 MB paylaşımlı L2 önbellek ve 8 MB L3 önbellek içermesi olacak. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2'de kullanılan Adreno 740 GPU'nun bu çipte de bulunması bekleniyor.

Snapdragon 8cx Gen 4, Windows dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, Apple'ın M serisi işlemcilerine rakip olabileceği düşünülüyor. Çipin performans çekirdekleri için 3.40 GHz ve güç çekirdekleri için 2.50 GHz frekansına sahip olduğu bildiriliyor.

Yeni mobil işlemcinin ne zaman piyasaya sürüleceği belirsiz. Ancak Apple'ın M serisi işlemcileriyle gerçekten rekabet edip edemeyeceğini görmek ilginç olacak.

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