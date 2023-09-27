Apple, kritik hataları çözdü: iOS 17.0.2 güncellemesi yayımlandı!

İlk olarak Apple'ın bu yıl gerçekleştirdiği WWDC23 etkinliği kapsamında karşılaştığımız iOS 17 ve iPadOS 17 işletim sistemleri, kısa bir süre önce kullanıma sunulmuştu. Yeni sürümlerle ilgili kritik güvenlik hataların fark edilmesi üzerine hızlı bir şekilde aksiyon alan şirket, yeni bir güncelleme yayımladı. İşte iOS 17.0.2 ve iPadOS 17.0.2 güncellemelerinin detayları

iOS 17.0.2 güncellemesiyle birlikte verileriniz güvene alındı!

Henüz tam anlamıyla stabil olarak çalışmıyor olmasına rağmen resmi olarak kullanıcı deneyimine sunulan iOS 17 işletim sistemi, kullanıcı verilerinin doğrudan başka bir cihaza aktarılabilmesine olanak sağlayan kritik bir güvenlik açığına sahipti.

Güvenlik açığının giderilebilmesi adına yayımlanan 17.0.1 ve 17.0.2 güncellemeleri, söz konusu güvenlik açığını ortadan kaldırarak kullanıcı verilerinin güvene alınmasını sağladı. Son olarak yayımlanan iOS 17.0.2 güncellemesi, iOS 17.0.1'de çözülemeyen sorunları çözüme kavuşturmak adına bugün itibarıyla herkese açık hale getirildi.

Soz konusu kritik hatalar yalnızca iPhone kullanıcılarını değil, aynı zamanda iPad kullanıcılarını da etkilediğinden iOS güncellemesiyle birlikte yayımlanan iPadOS 17.0.2 güncellemesi aracılığıyla iPad'lerdeki güvenlik sorunları çözüme kavuşturuldu.

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Söz konusu güncellemeyi alacak cihazlar, aşağıdaki listede bulunmaktadır:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE

Peki, sizler konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce de Apple'ın böylesine önemli bir güvenlik açığı söz konusuyken güncelleme yapması şaşırtıcı değil mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.