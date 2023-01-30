Apple tarafından iPhone ve akıllı saatler için geliştirilen Kaza Algılama özelliği, itfaiye ekiplerine yüzlerce yanlış bildirim yolluyor!

iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch 8. nesil, Apple Watch SE ikinci nesil ve Apple Watch Ultra modellerinde Kaza Algılama özelliği bulunuyor. Bu ürünlerden herhangi birini kullanan kişinin anormal bir durum yaşadığında uyarı verip müdahale etmesi için ekiplere mesaj gönderiyor. Fakat özellik, aynı zamanda yanlış bildirimler de yolluyor. Öyle ki Japonya'nın İtfaiye ekibi, konuyla ilgili geri bildirimde bulundu.

Apple Kaza Algılama özelliği, itfaiye ekiplerini zor durumda bırakıyor

Apple Kaza Algılama özelliği, tanıtıldığı günden bu yana birçok Apple müşterisini zor durumdan kurtardı. Fakat aynı zamanda müdahale ekiplerine yanlış bildirim yollayarak da onları zor durumda bırakıyor. Bununla ilgili daha önce hız trenine binen kişilerin ekiplere yanlış bildirim yollaması gündem olmuştu.

Son olarak Japonya'daki itfaiye ekipleri, aynı durumdan muzdarip oldu. Japonya'da kayak yapmak isteyen Apple müşterilerinin ürünleri, yokuş aşağı inerken Kaza Algılama özelliğini aktif ediyor. Bu nedenle Apple ürünleri, itfaiye ekiplerine bildirim yollayarak onlara asılsız ihbarda bulunuyor.

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Japonya'nın Nagano kentindeki Kita-Alps İtfaiye ekibi, 16 Aralık ve 23 Ocak tarihleri arasında Apple Kaza Algılama özelliğinin 134 tane yanlış bildirim yolladığını açıkladı. Bu yanlış bildirimlerin tamamının da kayakçılardan yokuş aşağı inerken geldiği belirtildi.

İtfaiye ekibi, belirtilen aralıkta toplamda ise 919 çağrı aldı. Yani aslında açıklanan sayı, müdahale ekibinin iş yükünün yüzde 15'lik bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle adrenalin ve hız gibi yanlış bildirim yollayacak türden aktiviteler sırasında hayati bir risk oluşturmadığı sürece Kaza Algılama özelliğinin kapatılması öneriliyor.

Kaza Algılama özelliğini kapatmak için şu adımları izlemek yeterli olacaktır:

Ayarlar

Acil SOS

Ciddi Bir Kazadan Sonra Ara

Kapat

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce özelliğin bazı durumlarda kapatılması risk oluşturur mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.