Apple, işletim sistemleri için yeni beta sürümlerini yayımladı

Teknoloji devi Apple ; tvOS, macOS ve watchOS işletim sistemleri için yeni beta sürümlerini yayımladı. Yayımlanan yeni beta sürümleriyle birlikte kullanıcı deneyimine sunulacak olan final sürümle ilgili detaylar büyük oranda netleşti. İşte detaylar

macOS'un dördüncü beta sürümü, yeni widget yapısını deneyimleme fırsatı sunuyor

Apple, macOS 14 Sonoma'nın dördüncü beta sürümünü geliştiricilerin deneyimine sunarak, teknoloji devinin yapıya kazandırdığı yeni özellikleri net bir şekilde sergiliyor. Yayımlanan bu güncelleme, kullanıcılarına yeni ekran koruyucular ve widget yapılarını masaüstüne taşıma özelliği gibi bir dizi heyecan verici özellik sunuyor. macOS Sonoma ile yapıya kazandırılan widget özelliği, kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilerek ortam aydınlatmasını kontrol etmek, ses sistemini yapılandırmak gibi efektif fonksiyonları kullanıcı deneyimine sunuyor.

Apple'ın yayımladığı güncellemeler arasında, watchOS 10'un yeni beta sürümü de yer alıyor. Bu sürümle birlikte yeni Palette ve Peanuts saat arayüzleri ile birlikte tasarımsal yenilikler sunuluyor. Ayrıca daha efektif bir kullanıcı deneyimi sunmak adına sistem uygulamalarının da güncellendiği sürümde yeni fitness özellikleri de yer alıyor.

macOS 14 (Sonoma) tanıtıldı! İşte tüm yenilikler

tvOS 17'nin dördüncü beta sürümü de Apple'ın yayımladığı yeni güncellemeyle birlikte geliştiricilere sunulan sürümler arasında yer alıyor. Dördüncü beta sürümü ile birlikte yeni ekran koruyucular ve gelişmiş fitness araçları sunuldu. Ayrıca, kaybolan bir Apple TV uzaktan kumandasının sistem dahilinde bulunabilmesi gibi yeni ve kullanışlı özellikler sunuluyor.

Bildiğiniz üzere yayımlanan dördüncü beta sürümü, geliştiricilere hitap ediyor. Apple uzmanları, bu sürümlerin ana bilgisayara kurulmaması gerektiğini ve veri kaybı risklerinin göz önünde bulundurulmasını vurguluyor. Peki, sizler yayımlanan yeni güncellemeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yayımlanacak final sürümünde bu güncellemelere ilave olarak ne tür özellikler bulunabilir? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.