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Apple iPhone Ürünleri Yeniden Zamlandı

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Apple Türkiye'nin Haziran 2023 tarihinden bu yana dördüncü kez iPhone ürünlerine zam yaptı. Dolar kurundaki artış nedeniyle son model iPhone 15'in fiyatı 59.999 liraya yükseldi. iPhone 15 Pro Max ise 100 bin liraya dayandı. Apple ürünlerinin satış fiyatları sürekli artış gösteriyor.

Apple iPhone ürünleri 1 Aralık itibarıyla yeniden zamlandı. Bu Apple Türkiye'nin Haziran 2023 tarihinden bu yana ürünlerine yaptığı dördüncü zam oldu.

2023 yılı içinde yapılan toplam zam sayısı ise yediye ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlandığı 28 Mayıs tarihinden bu yana dolar kuru yüzde 45 arttı.

Şirketin son iPhone modeli olan 15’in satış fiyatı dört bin lira zamlanarak 59.999 lira oldu.

Son modelin piyasaya çıktığı 14 Eylül’den 1 Aralık’a kadar dolar kuru yüzde 6 oranında arttı. iPhone 15’in standart versiyonunun satış fiyatı ise yüzde 8 arttı.

Şirketin piyasadaki en ileri telefon modeli olan iPhone 15 Pro Max ise 7 bin lira zamlandı ve 100 bin liraya dayandı; 99.999 liradan satılıyor.

Apple ürünlerinin satış fiyatları, Google arama sıralamalarında en üst sırada yer alıyor.

Apple ürünleri 2021 Kasım ayında dolar kurunda yaşanan büyük dalgalanmadan bu yana katlanarak artıyor.

24 Kasım 2021’de TL’deki hızlı düşüş sonrası, dolar üzerinden karşılığı oldukça düşen cihazları elde edebilmek için mağaza önlerinde kuyruk oluşmuştu. Cihazların Türkiye satış fiyatları bu dönemde, ABD’nin dahi ortalama yüzde 10 gerisine düşmüştü.

Apple Türkiye bu süreçte satışlarını durdurdu ve daha sonrasında sık fiyat ayarlamalarına gitmeye başladı.

O yıl piyasaya çıkan iPhone 13’ün 2021 Eylül ayında lansman satış fiyatı 10.999 liraydı. Sonrasında Kasım ayında başlayan kur krizi ile fiyatı 3 bin liralık bir artış gösterdi. 13 modeli, dolar kurunun büyük dalgalanma yaşadığı 2021 yılını 14.799 liradan tamamladı.

iPhone 13’ün dünkü zam sonrası satış fiyatı ise 36.999 lira olarak belirlendi. Cihazın lansman fiyatı ile 2 yıl sonraki satış fiyatı arasında yaklaşık yüzde 236 oranında bir fark bulunuyor.

Aynı versiyonun Amerika satış fiyatı ise çıkış fiyatı olan 699 dolardan bugün 599 dolara geriledi.

Türkiye’de dolar karşılığı piyasaya çıktığı tarihte 1.200 dolar civarındaydı.

Piyasaya çıkışından 2 yıl sonra yapılan son zamla iPhone 13, 1.279 dolar seviyesine çıktı. Bu model, tüm vergiler çıkarıldığında 680 dolara karşılık geliyor.

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BBC

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