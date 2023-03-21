Apple, iPhone'un ikonik tasarımını değiştiriyor!

iPhone 15 ile yeni bir buton gün yüzüne çıkacak. 2007'den beri sesli/sessiz modu için anahtar kullanan Apple, bu tasarımdan vazgeçiyor.

Apple, iPhone 15 ailesinde bir dizi tasarım değişikliğine gidecek gibi görünüyor. iPhone 14 Pro ile Dynamic Island ekrana geçiş yapan Apple, ikonik bir butonu kaldırmak istiyor. Çin'den gelen sızıntıya göre, iPhone'ların sağ tarafında bulunan sesli/sessize alma anahtarı yerini butona bırakacak.

iPhone sesli/sessize alma anahtarı gidiyor, buton geliyor

Yaklaşmakta olan iPhone 15 Pro modellerinde yeni bir buton bulunacak. TikTok'ta paylaşılan videoda yer alan çizim görüntüleri, Pro modellerinde ses anahtarı yerine düğmenin olacağını ortaya koydu. 2007'den beri tüm iPhone'larda bu anahtarın bulunduğunu hatırlatmak gerekiyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile geleceği düşünülen bu değişiklik, iPhone kullanıcıları arasında şimdiden fikir ayrılıklarına yol açtı. Birçok kullanıcı, iPhone'u titreşim moduna, sesli veya sessiz moda almak için bu anahtarı tercih ediyor.

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Apple, yeni butonla birlikte iPhone 15 Pro serisindeki sesli/sessiz moda alma hareketinin dokunsal geri bildirim yaratmasını istiyor. Ancak bu değişiklikler tüm yeni iPhone modellerinde yer almayacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde sessize alma anahtarı bulunmaya devam edecek.

iPhone 15 Pro serisinin yan tarafına yeni bir butonun eklenmesi, bazı yazılım özelleştirmelerine de kapı aralayabilir. Örneğin, sessize alma işlevi yazılımda açılıp kapatılabilirken, buton, deklanşör düğmesi olarak atanabilir.

Yine de, tüm bunların söylenti olduğunu belirtmek gerekiyor. iPhone 15 serisinin Eylül ayında tanıtılacağını düşünürsek, önümüzdeki dönemde daha fazla sızıntının gün yüzüne çıkacağını söylemek mümkün.

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