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Apple, iPhone SE'yi vintage modeller listesine ekledi

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Apple, iPhone 15 serisiyle satış rekorlarına koşarken eski modellere yönelik desteğini çekmeye devam ediyor. Şirketin eskiyen ürünleri listelediği 'Vintage' modelleri arasında bir iPhone daha katıldı. 2016 yılında çıkış yapan ilk iPhone SE artık güncelleme ve resmi destek almayacak.

Apple, iPhone 15 serisiyle satış rekorlarına koşarken eski modellere yönelik desteğini çekmeye devam ediyor. Şirketin eskiyen ürünleri listelediği "Vintage" modelleri arasında bir iPhone daha katıldı. 2016 yılında çıkış yapan ilk iPhone SE artık güncelleme ve resmi destek almayacak.

İlk iPhone SE için yolun sonu geldi

iPhone SE; A9 çip ve 12 Megapiksel kamera gibi premium iPhone özelliklerini küçük ve uygun fiyatlı şekilde sunmayı amaçlayan 4 inçlik kompakt bir telefondu. Fiyatı 399 dolardan başlayan SE, eski nesil küçük ekranlı iPhone'ları özleyenler arasında popüler bir seçenekti.

Satıştan kaldırılmasının üzerinden 5 yıl geçen ilk model, artık Apple tarafından "vintage" olarak tanımlanıyor. Apple, genellikle 5-7 yaşındaki ürünlerini vintage listesine ekliyor. Bu, teknik servis ve resmi desteğin bittiği anlamına geliyor.

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Fakat parça bulunabilirliğine bağlı olarak Apple veya yetkili servisler aracılığıyla onarımların hala devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Sadece şirketin artık resmi olarak iPhone SE'yi destek vermediğini, kullanıcıların herhangi bir arıza durumunda yarı yolda kalabileceğini belirtelim.

Apple'ın Vintage iPhone modelleri listesi şu şekilde:

iPhone 4 (8GB)

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s (32GB)

iPhone 6s Plus (32GB)

iPhone SE

iPhone 5S'in popüler tasarımı üzerine inşa edileni cihaz, 16 GB'lık depolama alanıyla geliyordu. Ayrıca daha hızlı A9 çipi gibi önemli yükseltmeler de sağlıyordu. Uygun fiyata küçük iPhone isteyenler için SE serisinin en son 2022 yılında iPhone SE 3. nesil ile yenilendiğini hatırlatalım.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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