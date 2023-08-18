Apple, iPhone SE 4'ün çıkışını erteleyebilir

Apple, uygun fiyatlı seçenekler sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Ancak son gelen bilgilere göre, iPhone SE 4 modelinin çıkışı beklenenden daha uzak bir tarihe ertelenebilir.

Apple, iPhone modelleriyle akıllı telefon pazarında standartları belirleyerek öne çıkıyor. Ancak bu durum, şirketin amiral gemisi serilerinin yüksek fiyatlarıyla sonuçlanıyor. Bu nedenle Apple, uygun fiyatlı seçenekler sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

iPhone SE 4 ertelendi mi?

Bu amacı doğrultusunda, dönem dönem iPhone SE serisi ile daha uygun fiyatlı alternatifler sunuyor. Şimdi ise daha ince çerçevelere sahip olması beklenen iPhone SE 4 modeli üzerinde çalışılıyor. Ancak son gelen bilgiler, bu dördüncü modelin beklentilerin altında kalabileceğini gösteriyor.

iPhone SE 4, muhtemelen 2025 yılında piyasaya sürülecek. Apple, 2016 yılından bu yana bütçe dostu iPhone modellerini SE serisi altında sunuyor. En sonuncusu olan iPhone SE 3, geçtiğimiz yılın Mart ayında tanıtıldı. Performans açısından tatmin edici olsa da tasarımı eleştirilere maruz kaldı. Uzmanlar, Apple'ın dördüncü nesil iPhone SE ile tasarımı modernize edeceğini öngörüyorlardı. Ancak son gelen raporlar, bu modelin çıkışının beklenenden daha uzak bir tarihe ertelenebileceğini öne sürüyor.

Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O'Malley, yeni bir araştırma notunda, ucuz iPhone olarak beklenen iPhone SE 4'ün 2023 veya 2024'te çıkmasının pek mümkün görünmediğini ve muhtemelen 2025'te piyasaya sürülebileceğini belirtti. Bu gecikmenin temel nedeni olarak Apple'ın 5G modeminin geliştirilmesi sürecinin olduğu ifade ediliyor.

Sızan bilgilere göre, iPhone SE 4, 6.1 inç büyüklüğünde bir OLED ekranla gelecek. Ancak bu ekranın tedarikçisi olan BOE'nin üretimiyle ilgili sorunlar yaşandığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, bu modelin IP67 sertifikasına sahip olacağı ve 20W hızlı şarj ile 7.5W kablosuz şarjı destekleyen 3.000 mAh bir batarya ile geleceği söyleniyor. Performans yönü de diğer iPhone SE modellerinde olduğu gibi önemli olacak.

Sonuç olarak, bu bilgiler henüz resmiyet kazanmamış olup ilerleyen zamanlarda daha fazla bilgiye ve sızıntıya dayalı değişikliklere açık.