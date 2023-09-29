Apple, iPhone SE 4 ile uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor

Apple, iPhone 15 serisinden sonra daha uygun fiyatlı bir seçenek olan iPhone SE 4'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model, iPhone 15 Pro'nun bazı özelliklerini alacak ve beklenen tasarıma sahip olacak.

Apple eylül ayının başlarında yeni iPhone 15 serisini tanıttı. Hem tasarım hem özellikleriyle dikkatleri çekmeyi başaran seri, fiyat kısmında sevenleri üzdü. Ancak son haberler daha uygun fiyatlı bir iPhone satın almak isteyenler sevindirecek nitelikte. Haberler iPhone SE 4 ile ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardı. İşte detaylar!

iPhone SE 4, iPhone 15 Pro'nun iki önemli özelliğini alacak!

Apple, birkaç hafta önce gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15 serisini piyasaya sürdü. Ancak fiyat etiketine bakan korktu. Ancak Apple sevenlerini rahatlatacak gelişmeler meydana geldi. Son haberlerle birlikte Apple'ın uygun fiyatlı olması beklenen iPhone SE 4 modeli hakkında bazı söylentiler ortaya çıktı.

Apple, son iPhone SE 3 modelini 2022 yılında tanıttı. Bundan dolayı da pek çok kişi yeni SE modelini bekliyor. Ancak iPhone SE 4 modeli hakkında uzun zamandır bir gelişme olmuyordu. Şimdi ise bu büyü bozulmuş durumda.

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Ortaya çıkan iddialar, iPhone SE 4 modelinin çoğunlukla iPhone 14'ü temel alan bir tasarıma sahip olacağı yönünde. Bununla birlikte iPhone 15 Pro'da yer alan iki önemli özelliğini alacağı da söyleniyor. Bunlar USB-C bağlantısı ve eylem düğmesi.

Öte yandan cihazın 48 Megapiksel tek bir arka kamera sunacağına inanılıyor. Yeni iPhone SE modelinin LCD panel yerine OLED ekran ile geleceği de söylentiler arasında. Ayrıca cihazın SE serisinde bir ilk olacak şekilde Touch ID yerine Face ID ile geleceği öne sürüldü.

Yeni model hakkındaki tüm bu detaylar, merakla beklenen modelle ilgili bazı detayları gözler önüne seriyor. Ancak yine de bu bilgilerin resmi olmadığını ve birer söylentiden ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor.

Peki, siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!