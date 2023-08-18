Apple, iPhone kullanıcılarını şarj konusunda uyardı

Teknoloji sektörünün önemli isimlerinden olan Apple, kullanıcılarını şarj olduğunda akıllı telefon kullanıcıları için akan sular duruyor. Apple da iPhone kullanıcılarını, cihazlarını şarj etmek için prize taktıklarında uzun süre teması önlemeleri konusunda uyardı.

Teknoloji sektörünün önemli isimlerinden olan Apple, kullanıcılarını uyardı. Söz konusu şarj olduğunda akıllı telefon kullanıcıları için akan sular duruyor. Apple da iPhone kullanıcılarını, cihazlarını şarj etmek için prize taktıklarında uzun süre teması önlemeleri konusunda uyardı. İşte detaylar!

iPhone'ları şarj olurken yastık altına koymayın!

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar kimi zaman tehlike saçabiliyor. Bu tehlike ise özellikle şarj sırasında oluyor. Pek çok kişi telefonunu şarj ederken kullanmaktan geri kalmıyor. Ancak bu durumun hem telefon sağlığı açısından hem de tehlike saçması açısından sıkıntılı.

Apple da kullanıcılarını şarj konusunda uyardı. Bunun için de kullanıcılarının telefonlarını şarj olması için prize taktıklarında cihazlarıyla uzun süre temastan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Bu açıklama ise Apple'ın internet sitesinde yer aldı.

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Şirket, internet sitesinde iOS'un son sürümüne ilişkin "iPhone için önemli güvenlik bilgileri" başlığı altında bu uyarılara yer verdi. Bu uyarı ise gece boyunca telefonunu şarj eden kişilere yönelikti. Bunun için de kullanıcılara şu çağrıda bulundu:

"Aygıt çalışır durumdayken veya güç kaynağına takılıyken cildinizin aygıtla, güç adaptörüyle veya kablosuz şarj aletiyle uzun süre temas halinde olmasını engellemek için sağduyulu davranın"

Ayrıca uyarılarda uzun süre ciltle temas durumunda "rahatsızlığa veya yaralanmaya" yol açabileceğine dair ifadeler de yer aldı. "Bir cihaz, güç adaptörü veya kablosuz şarj cihazı üzerinde uyumayın veya kaynağına bağlıyken bunları bir battaniyenin, yastığın veya vücudunuzun altına koymayın" diye de ekledi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzu yastık altına koyuyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!