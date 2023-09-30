Apple, iPhone Ekranlarına Gizli Kodlar Ekleyerek Tasarruf Ediyor

Apple, iPhone ekranlarına eklediği gizli kodlar sayesinde milyon dolarlarca para tasarrufu sağlıyor. Bu kodlar, üretilen ekranların kusurlu olup olmadığını ve seri üretimdeki zararı hesaplamak için kullanılıyor.

Teknoloji dünyasında işin arka planı olarak adlandırılan birçok uygulama bulunmakta. Bugüne kadar sürekli işlem yaptığımız ekranlarda belki de hiç görmediğiniz detaylar mevcut. Bunlardan biri de Apple'ın iPhone'larında ortaya çıktı. Apple, iPhone ekranlarına eklediği gizli kodlar sayesinde milyon dolarlarca para tasarrufu sağlıyor desek? İşte detaylar…

Apple, iPhone ekranlarına eklediği gizli kodlar ile milyonlarca dolar tasarruf ediyor!

Bir iPhone'unuz varsa ekranını yerinden çıkarttığınızda arka tarafında 2 adet kod ile karşılaşmanız mümkün. Fakat ilk başta bunları görmekte gerçekten çok zorlanacaksınız. Çünkü bu kodların ikisi de bir pastel boyanın kağıtta bıraktığı iz kadar büyük. Bu sebeple tamamen havuçtan oluşan bir diyet yapmak bile kodları ilk seferde görmenizi mümkün kılmayacaktır.

Bu kodlar aslında Apple'ın takip yaptığı kodlar diyebiliriz. Bu takip kullanıcı veya teknik servis odaklı değil. Bir dönem Apple'ın ekran satın aldığı şirketler işin kolayına kaçtı. Markalar üretilen ekranlardan kaç tanesinin kusurlu kaç tanesinin sağlam olduğunu Apple'dan gizlemeye çalıştı. Bu durum Apple'ın müdahalesini gerektirdi ve şirket üretilen ekranların arkasına kodlar basmaya başladı.

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Apple bu kodları kullanarak kaç adet ekranın sağlam kaç ekranın kusurlu çıktığını ve seri üretimde bu durumun ne kadar zarara yol açtığını hesaplamaya başladı. Büyük bir parti iPhone ekranı satın alımında bahsi geçen maliyetler oldukça önemli zira milyon dolarlık bir anlaşmada üçte bir oranına denk gelebilecek bir zarardan bahsediyoruz.

Son olarak meraklısı için ufak bir dip not vermek isteriz. 2020 yılı öncesinde üretilmiş bir iPhone modeli kullanıyorsanız muhtemelen ekranınızda sadece bir adet kod yer alacaktır. Fakat telefonunuz 2020 sonrası üretimse arka tarafta 2 adet kod yer alacaktır. Ancak dediğimiz gibi bu kodları görebilmek için özel bir cihaz kullanmak gerekiyor.