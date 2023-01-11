Apple, iPhone'da ekran altı Face ID'ye geçiş yapıyor!

Apple, ekran altı Face ID teknolojisi için vites artırdı. iPhone 16 Pro'da ekran altı Face ID olacağı söyleniyor.

Apple, iPhone 16 ailesi ile ekran altı kamerasına geçiş yapmaya hazırlanıyor olabilir. Güvenilir bir kaynak, iPhone 16 Pro'nun daha kullanışlı bir ekran deneyimi için ekran altı Face ID teknolojisine sahip olacağını iddia etti.

Apple, iPhone 16 Pro'da ekran altı Face ID'yi test edecek

The Elec'te yer alan rapora göre Apple, iPhone 16 Pro'da ekran altı Face ID'yi test edecek. Face ID kimlik doğrulaması için gerekli bileşenleri iPhone 16 Pro ile ekranın altına taşıyacak.

Rapor ayrıca ön kamera için ekrandaki deliğin kaldırılmayacağını, sadece genel ekran deneyimini artacağını açıkladı. Ekran altı teknolojisi henüz uygulanmaya hazır olmadığı için iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacağını belirtmekte fayda var.

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Apple'ın ekran altı Face ID teknolojisini uzun vadeli olarak benimseyeceğini söylemek gerekiyor. iPhone 16 Pro'dan sonra tüm modellerinde panel altı kameraya geçeceği iddia edildi. Bu, ekran analisti Ross Young'ın çıkardığı yol haritasıyla da uyumlu görünüyor.

Ross Young'a göre Apple, her yıl Pro ve normal modellerinde farklı bir ekran tasarımını test edecek. Örneğin iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta çentik bulunuyorken, iPhone 14 Pro ve Pro Max Dynamic Island'a sahip.

Raporun doğruladığı bir başka özellik ise iPhone 15 serisindeki dört modelin, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te tanıtılan Dynamic Island'a yer verecek olması. Geçtiğimiz yıl sadece Pro ve Pro Max'te kullanılan Dynamic Island, yeni modellerin tamamında bulunacak.

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