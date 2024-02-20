Apple, iPhone'a su kaçarsa pirince yatırmayın uyarısı yaptı

Akıllı telefon kullanıcıları, yıllardır cihazlarını yanlışlıkla suya düşürdükten sonra bir torba pirinci çözüm olarak kullandı. Suya batmış telefonu pirincin içine atmanın, nemi dışarı çekeceği düşünülüyordu. Peki Apple bu konuda ne söyledi?

iPhone'a su kaçarsa pirince yatırmayın

Teknoloji uzmanları, uzun zamandır bu pirinç çözümünün doğru olup olmadığını sorguluyordu. Son açıklama ise Apple tarafından yapıldı. Teknoloji devi yayınladığı son uyarıda, iPhone'u pirince batırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Yeni bir destek belgesinde Apple, müşterilerine suya batmış iPhone'ları pirince yatırmaktan kaçınmaları gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni ise pirinç parçacıklarının nemle birlikte içeriye çekilme riski yaratması. Bu da dahili bileşenlere zarar verebilir.

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Apple, pirinç çözümü yerine ıslanmış iPhone'u iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakılmasını öneriyor. Telefonu elinize hafifçe vurmak, bağlantı noktalarına kaçmış sıvının atılmasına da yardımcı olabilir.

Şirket ayrıca en az 30 dakika boyunca kuru bir alanda bırakılmasını tavsiye ediyor. Cihazdaki nemlenme devam ederse bekleme süresini bir güne kadar çıkarmanız gerekebilir.

Ancak Apple; harici ısı kaynaklarının ve basınçlı havanın kullanılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca bağlantı noktalarına pamuklu çubuk gibi yabancı cisimlerin sokulmaması konusunda uyardı. Tüm bu faaliyetler, suyu daha fazla içeri itilmesine yol açabilir.

Günümüzde iPhone ve diğer akıllı telefonlar suya karşı dayanıklı olsa da, sıvının kurutulmaması zamanla sorunlara neden olabilir.

Siz iPhone için pirinç uyarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.