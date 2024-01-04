Apple, iPhone 17 ile kamera performansını artırıyor

Teknoloji dünyasının lideri Apple, iPhone serileriyle birlikte akıllı telefon sektöründe de çıtayı belirliyor. Şirket, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 15 ile başarılı bir grafik yakaladı. teknoloji devi, şimdiden gözünü uzun vadeli planlarına dikti.

iPhone 17 ön kamerası 24 Megapiksel olacak

Apple, akıllı telefonlarında Megapiksel değerlerini rakiplerine nazaran oldukça düşük tutuyor. Ancak iPhone'lar, her şeyin piksel olmadığını gösteren kamera performansları ortaya koyuyor. Apple, bu performansı her yeni serisinde katlayarak büyütüyor.

Şu anda Apple'ın en güçlü modeli olan iPhone 15 Pro Max'te 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip 23 mm'lik geniş açılı lens kullanılıyor. Apple haberleriyle ün kazanan Ming-Chi Kuo'ya göre 2025 yılında tanıtılması beklenen iPhone 17 modelinin özçekim kamerası 24 Megapiksellik bir değere sahip olacak.

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Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17'nin Pro modelleri, üçlü 48 Megapiksel kamera dizilimi ile gelecek. Ek olarak Pro modelleri, 2 nanometre işlemci teknolojisini kullanacak. Ek olarak ön panellerinde 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen LTPO OLED ekran yer alacak.

Bunun yanı sıra iPhone 17 serisindeki standart modelde Apple A19 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bununla beraber 5.200 mAh bataryadan güç çekeceği ve iOS 19 işletim sistemi üzerinde çalışacağı öne sürülüyor. Apple'ın yeni iPhone 17 serisini 2025 yılının eylül ayında tanıtması bekleniyor.