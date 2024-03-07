Apple, iPhone 16 Tasarımıyla Eleştirilere Yanıt Veriyor

Apple, geçtiğimiz sene iPhone 15 serisini tanıttı. Yeni akıllı telefonlar, fiyat ve özellikler ile övgüler alsa da tasarım açısından önceki seriye kıyasla ciddi bir yenilik sunmadıkları için de eleştiri topladı. Ancak son gelişmelere göre Apple, bu eleştirileri dikkate aldı gibi görünüyor. Bu, ortaya çıkan iPhone 16 tasarımı ile gözler önüne serildi.

iPhone 16 CAD görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Serinin standart modeli iPhone 16 için CAD görüntüleri sızdırıldı. Bilmeyenler için CAD yani Bilgisayar Destekli Tasarım, üç boyutlu grafik ve tasarımlar oluşturmak için kullanılan bir yazılım. Bu program sayesinde detaylı ve hassas tasarımlar oluşturulabiliyor. Ortaya çıkan iPhone 16 CAD dosyası ise kılıf gibi aksesuar üreticilerine gönderilmek üzere hazırlanmış.

iPhone 16 modelinin CAD görüntülerine baktığımızda akıllı telefonun tasarım açısından iPhone 12'yi anımsattığını görüyoruz. Zira iki tane kamera var ve bu kameralar dikey şekilde konumlandırılmış. Geçen senelerde piyasaya sürülen iPhone 13 / 14 / 15 serilerindeki kameralar çapraz olarak yerleştirilmişti. Bu bağlamda bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz.

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Bununla beraber görüntülerde Eylem Düğmesi de göze çarpıyor. Bilmeyenler için iPhone 15 serisi ile kullanıma sokulan Eylem Düğmesi, belirlenen işlevi yerine getiriyor. Örneğin ekran görüntüsü alma, video kaydı başlatma veya el fenerini açma işlevi atamak mümkün.

iPhone 16'da yer alacak Eylem Düğmesinin kasaya gömülü şekilde yer alacağını görüyoruz. Aktarılan bilgilere göre düğme, basıncı algılayabilecek. iPhone 15'teki Eylem Düğmesi, çıkıntılı şekilde yerleştirilmişti.

Tabii iPhone 16 tasarımı ile ilgili bu bilgilerin resmi olmadığını ve birer sızıntıdan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani akıllı telefonlar piyasaya sürüldüğünde tamamen farklı bir tasarımla da karşı karşıya kalabiliriz. Bu noktada iPhone 16 serisinin eylül ayında tanıtılacağını belirtmek gerekiyor.

Peki siz iPhone 16 için ortaya çıkan tasarımı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.