Apple, iPhone 16 Serisiyle Eylem Düğmesini Yeniden Tasarlayacak

Apple'ın iPhone 16 serisiyle birlikte yeniden tasarlanmış Eylem düğmesi sunacağı iddia ediliyor. Yeni düğme, eski iPhone'lardaki Home düğmesine benzer şekilde çalışacak ve daha kullanışlı olması hedefleniyor.

Apple, iPhone 15 Pro serisiyle birlikte ikonik ses açma/kapama anahtarını Eylem düğmesiyle değiştirdi. Kullanıcılara çeşitli yollardan avantaj sağlasa da, kullanışlı olup olmadığı tartışma konusu haline geldi. Yeni raporlar, Apple'ın iPhone 16 serisiyle birlikte yeniden tasarlanmış Eylem düğmesi sunacağını söylüyor.

iPhone 16 serisiyle Eylem düğmesi değişiyor

iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yer alan Eylem düğmesi, kullanıcıların kamerayı başlatmak veya el fenerini açmak gibi belirli görevleri atamasına olanak tanıyor. Bu buton, cihazın sağ kenarında küçük mekanik düğme şeklinde yer alıyor.

Yeni iddialara göre iPhone 16 serisindeki Eylem düğmesi, eski iPhone'lardaki Home düğmesine benzer tarzda çalışacak. Tasarım açısından daha büyük olması beklenen düğmenin, aynı zamanda kapasitif olması da mümkün.

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İddialar ayrıca düğmenin tüm iPhone 16 serisine dahil edileceğini ifade etti. Yeniden tasarlanan Eylem düğmesinin birkaç iPhone 16 prototipinde görüldüğü ve dahili belgelerde "Atlas" olarak referans verildiği bildirildi.

Bu hamle ile Apple, Eylem düğmesini daha kullanışlı hale getirmek istiyor. Ayrıca yıllardır tamamen dokunmatik bir ekran deneyimi sağladığı için, eski iPhone kullanıcılarını da cezbetmeyi başarmış olacak.

Öte yandan daha önceki iddialara göre Apple, iPhone 15 serisinin selefine kıyasla daha maliyetli olması üzerine aradaki makasın daha fazla açılmasını önlemek için önümüzdeki sene tanıtılacak iPhone 16 ailesinde fiyat artışına gidecek.

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