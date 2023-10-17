Apple, iPhone 16 Serisinde A18 Pro Çipine Geçiş Yapabilir

Apple'ın iPhone 16 serisinde dört cihaz sunması bekleniyor ve tüm modellerde A18 Pro çipi kullanılması planlanıyor.

Apple, iPhone 15 serisinde dört cihaz sundu, ancak Pro ve Pro Max modelleri çok daha gelişmiş özelliklere yer veriyordu. Örneğin, iPhone 15 ve Plus'ta eski nesil A16 Bionic kullanılırken, Pro sürümlerinde A17 Pro çipine geçiş yapıldı. Ancak Apple'ın bu geleneği iPhone 16 ile devam ettirmeyeceği söyleniyor.

iPhone 16'ların tamamı 3nm A18 Pro kullanacak

Apple, iPhone 14 serisiyle başlattığı çip stratejisini tersine çevirecek gibi görünüyor. Yeni tahminler doğru çıkarsa, 2024 yılında piyasaya sürülecek dört iPhone 16 modeli de aynı yonga setinden (A18 Pro) güç alacak.

Çin'den gelen yeni sızıntılar, Apple'ın iPhone 16 modelleri arasındaki farkı kapatacağını iddia ediyor. Analistler, A18 Pro'nun tüm modellere güç vereceğini iddia etti. Buna göre çip, TSMC tarafından üretilecek ve 3nm'lik bir yonga olacak.

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Bilmeyenler için Apple, ilk olarak 2022 yılında tüm iPhone modellerini aynı işlemciyle donatmadı. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'ler 4nm A16 Bionic'ten güç alırken, iPhone 14 ve 14 Plus ise bir önceki yılın 5nm A15 Bionic çipine dayanıyordu.

Şirket bu trendi 2023'te de devam ettirdi, ancak iPhone 15 Pro serisini A17 Pro olarak adlandırdığı 3nm yonga üzerine inşa edilmiş bir işlemciyle donattı. iPhone 15 ve 15 Plus'ın ise A16 Bionic'ten güç aldığını belirtelim.

Apple, dört iPhone 16 için A18 Pro'yu standart hale getirerek, eski stratejine dönüyor olabilir. Bu, iPhone modellerindeki performans farkını kapatarak kamera ve ekran gibi özellikleriyle ön plana çıkmalarını sağlayacak.

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