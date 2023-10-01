Apple, iPhone 16 Serisinde A18 İşlemci Kullanacak

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone 15 serisini tanıttı. Söz konusu modeller akıllı telefon dünyasında dikkat çekmeyi başarmışken gözler iPhone 16'ya çevrilmeye başlandı.

Önümüzdeki yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 serisinin önemli yükseltmeler içermesi bekleniyor. Son olarak kısa süre önce ortaya çıkan bir sızıntı, bu beklentiyi destekledi. İşte sızıntının ayrıntıları…

iPhone 16 ailesi, Apple A18 işlemcisinden güç alacak

Bilindiği üzere Apple, iPhone serilerinde temel modellere bir önceki nesil işlemci yerleştiriyor. Yani örneğin iPhone 15 ve 15 Plus'ta A16 Bionic bulunuyorken, 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri A17 Pro'dan güç alıyor.

Görünen o ki Apple, bu durumdan vazgeçiyor. Akıllı telefon pazarında güvenilir sızıntıları ile bilinen ünlü analist Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, önümüzdeki yıl sahne alacak iPhone 16 serisindeki bütün modellerde A18 işlemci kullanacak.

Apple, iPhone 16 serisiyle Pro'ların arasındaki en büyük farkı kapatıyor!

Yani alışılageldik şekilde temel modellerde bir önceki nesil işlemci yer almayacak. Akabinde söylentilere göre iPhone 16 ve 16 Plus'ta A18 işlemcisi, 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinde ise A18 Pro işlemcisi bulunacak.

Kaynağa göre Apple'ın A18 işlemcisi, TSMC'nin 3 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. Bir önceki nesildeki A17 Pro'ya göre daha az maliyetli olmakla beraber verim de daha yüksek olacak. Tabii tüm bu bilgilerin birer sızıntıdan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani sızıntıların tutmama ihtimali yok değil.

Bunun yanı sıra iPhone 16 serisi ile ilgili bir başka önemli sızıntı da var. Bu sızıntı ise serideki modellerin hepsinde 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen ekran olacağı yönünde. Apple, şimdiye kadar standart modellere 60 Hz ekran koyuyordu.

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