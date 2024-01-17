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Apple, iPhone 16 Serisi İçin Kamera Ayrıntılarını Ortaya Çıkardı

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Apple, eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisi için kamera ayrıntılarını paylaştı. Serinin ana kamera ve periskop telefoto lensle geleceği belirtildi.

Oldukça başarılı bir yılı geride bırakan Apple, gözünü eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisine dikmiş durumda. Seri, son dönemde sızıntılarla gündeme geldi. Son olarak iPhone 16 ailesinin kamera ayrıntıları da ortaya çıktı.

iPhone 16, 1/1.14 inç ana kamera ve periskop telefoto lensle birlikte gelecek

Daha önceki sızıntılar ışığında pro modellerinin arka paneline baktığımızda ise 48 Megapiksel ana kameranın olduğunu görüyoruz. Buna 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens dizilimi eşlik edecek.

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, pro modellerindeki ana kameralara ait yeni detaylar paylaştı. Buna göre iPhone 16, 1/1.14 inç ana kamera ile sahne alacak. Ek olarak kuruluma periskop telefoto lens eşlik edecek.

iPhone 16 tuş tasarımı belli oldu!

Daha önceki sızıntılara baktığımızda RAM kapasitelerinin tüm modellerde aynı kalacağını görüyoruz. Buna göre serinin tüm modellerinde 8 GB RAM'e sahip olacak. Şirketin son zamanlarda standart ve Pro'lar arasındaki teknik özellik farklılıklarını artırdığı gerekçesiyle eleştirildiğini dikkate aldığımızda olumlu bir gelişme gibi görünüyor. Bununla birlikte standart modellerde halihazırda Pro'larda kullanılan Wi-Fi 6E bağlantı desteği mevcut olacak.

İlk çıkan bilgilere göre yeni iPhone modelinin yakalama düğmesi alacağını ve tüm düğmeleri için katı hal tasarımına geçeceğini söylüyordu. MacRumors tarafından ortaya çıkarılan son rapora göre iPhone 16 tuş tasarımı, iPhone 15 ile benzerlik gösteren bir eylem düğmesi ve ses seviyesi düğmelerine sahip olacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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