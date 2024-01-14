Apple, iPhone 16 Serisi İçin Hazırlıklara Başladı

Ürettiği modellerle akıllı telefon dünyasına yön veren Apple, eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 16 serisi için kolları sıvadı. Son dönemde sızıntılarla gündeme gelen seri hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

iPhone 16 tuş tasarımı, iPhone 15'e benzeyecek

İlk çıkan bilgilere göre yeni iPhone modelinin yakalama düğmesi alacağını ve tüm düğmeleri için katı hal tasarımına geçeceğini söylüyordu. MacRumors tarafından ortaya çıkarılan son rapora göre iPhone 16 tuş tasarımı, iPhone 15 ile benzerlik gösteren bir eylem düğmesi ve ses seviyesi düğmelerine sahip olacak.

iPhone 16 hakkında ortaya atılan raporlar, serinin iPhone 15 ailesiyle büyük bir benzerlik göstereceğini söylüyor. Ancak bu durum Apple için risk oluşturacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Barclays'teki yatırım analistleri, Apple'ın gidişatına ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, iPhone talepleri grafiğinin 2024'te düşüşe geçeceğini ve iPhone 16 serisinin bu düşüşü tersine çeviremeyeceğini açıkladı.

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Raporda bu gözlemin nedeni olarak "iPhone 16'yı daha ilgi çekici hale getirecek hiçbir özellik veya yükseltme görmüyoruz." ifadesine yer veriliyor. Tasarım olarak iPhone 12'yi andırması beklenen serinin ekran boyutlarında büyüme bekleniyor.

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlara yer vereceğini ortaya koydu. Bu, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'teki 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlara göre büyümeye işaret ediyor. Cihazın arka paneline baktığımızda ise 48 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens dizilimi yer alacak.