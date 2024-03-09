Apple, iPhone 16 Pro tasarımını tamamladı

Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone 16 serisi için çalışmalarını tamamladı. Serinin amiral gemisi modeli olan iPhone 16 Pro tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar…

iPhone 16 Pro tasarımı netleşiyor

91mobiles, bu hafta başında 4. nesil iPhone SE'nin render görsellerini paylaştı. Analistler, uygun fiyatlı iPhone'un gelecek yıl geleceğini iddia ediyor. Bununla birlikte 91mobiles ekibi, yeni amiral gemisi iPhone ile ilgili bazı detayları paylaştı.

Şirketin bu yıl kullanıcıların beğenisine sunacağı iPhone 16 serisinde Taptic Engine teknolojisini kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. 9to5Mac tarafından ortaya atılan iddiaya göre, iPhone 16 Pro Max modeli 6.9 inç ekranla gelecek. iPhone 16 Pro Max, 6.7 inçlik bir ekrana sahip olduğu söylenen iPhone 15 Pro Max'ten daha büyük bir ekran ile tanıtılacak.

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Geçtiğimiz günlerde iPhone 16 ailesinin kamera tasarımıyla ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone 16 modelinin kamera dizilimini iPhone 12'ye benzetecek. Şirket, iPhone 13 serisi ile başlayan standart modellerdeki çapraz kamera dizilimine son verecek.

iPhone 16 Pro'nun 5X tetraprism telefoto kameraya sahip olması bekleniyor. Kamera adasına yönelik diğer güncelleme ise Pro modellerine özel 48 Megapiksel Ultra geniş kamera yer alacak. Cihazın yeni renk seçeneklerine de sahip olması bekleniyor. Ayrıca geçen yılki sızıntılar, 3.355mAh kapasiteye sahip yeni batarya ile geleceğini ortaya çıkardı.

Peki siz iPhone 16 serisinin tassarımı ve genel özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.