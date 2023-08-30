Apple, iPhone 15 ve yeni Apple Watch'ları tanıtacağı etkinlik tarihini açıkladı

Apple, iPhone 15 serisini ve yeni Apple Watch'ları tanıtacağı etkinliğin gerçekleşeceği tarihi duyurdu. Bu yıl iPhone'larda USB-C bağlantıya geçiş yapılacak ve aynı değişiklik AirPods'a da gelecek.

Apple, iPhone 15 serisini ve yeni Apple Watch'ları tanıtacağı etkinliğin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Bu yıl Apple telefonlarına gelecek en büyük değişiklik Lightning'den USB-C bağlantıya geçiş olacak ve görünüşe göre bu değişiklik sadece iPhone'lara gelmeyecek.

AirPods da iPhone 15 ile birlikte USB-C'ye geçiş yapacak

Bloomberg yazarı ve ünlü Apple analisti Mark Gurman'ın son haberine göre şirket, iPhone 15 ailesinde geçiş yapacağı USB-C bağlantı türünü AirPods'a da getirmeyi hedefliyor. Bunun içinde spesifik bir model seçtiler.

Mark Gurman, yaklaşan Wonderlust Apple etkinliği hakkındaki son yazısında, "Apple, yeni iPhone'larla eşleşmesi için etkinlikte USB-C şarj portu içeren güncellenmiş bir AirPods tanıtacak" diye yazıyor.

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Apple'ın şu anda serisinde AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro 2 ve AirPods Max olmak üzere dört AirPods bulunuyor. Bunlardan herhangi biri USB-C yenilemesi için aday olabilir, AirPods Pro 2 ise Apple'ın piyasaya sürdüğü en son kulaklık seti olduğu için en olası aday konumunda.

Daha önce Apple analisti Ming-Chi Kuo da Apple'ın bu yıl AirPods Pro 2'nin USB-C versiyonunu piyasaya sürebileceğini bildirmişti. Kuo ayrıca şirketin AirPods 2 ve AirPods 3'e bir USB-C şarj kutusu dahil etmeyeceğini de belirtmişti.

Beklenen an geldi: iPhone 15 tanıtım tarihi belli oldu!

Apple'ın bu yılki yıllık sonbahar etkinliğini, yeni amiral gemisi iPhone 15 serisini 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20: 00'da düzenleyeceğini duyurdu. Nihayet açıklanan etkinlikte neler beklediğimizi yukarıdaki haberimizden inceleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.