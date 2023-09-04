Apple, iPhone 15 ve Apple Watch için deri kılıfları yerine kumaş kılıflar kullanacak

Apple, iPhone 15 ve Apple Watch serisi için deri kılıflarının yerine kumaş kılıflar kullanmaya başlayacak. Yeni kılıflar FineWoven ismiyle markalanacak ve on farklı renk seçeneği sunulacak. Ayrıca Apple Watch için manyetik tokalı yeni bir dokuma kumaş bant da piyasaya sürülecek.

iPhone 15 etkinliğine günler kala Apple'dan deri akımını bitirecek hamle geldi. Apple'ın deri kılıflarının yerini alacak şekilde tasarlanan kumaş kılıflar ilk kez iPhone 15 serisi için çıkacak. Apple'ın iPhone 15 için tasarladığı yeni "eko-fiber" kılıfları FineWoven ismiyle markalanacak. Apple'ın bu yeniliği sadece iPhone 15'i kapsamayacak. Şirket, Apple Watch için artık değişim vaktinin geldiğine işaret etti.

iPhone 15 ve Apple Watch serisinde FineWoven dönemi başlıyor!

Apple'ın iPhone 15 ve daha nice teknolojinin son trendi cihazlarını tanıtacağı Wonderlust olarak adlandırdığı lansmanı 12 eylülde gerçekleşecek. Etkinlikten önce bazı bilgiler yavaş yavaş sızmaya başladı. Apple iPhone 15 ile birlikte deri modasını tarihin tozlu raflarına bırakmayı hedefliyor.

Deri akımına nokta koyan FineWoven serisi on farklı renk seçeneği ile iPhone 15 kullanıcılarının beğenisine sunulacak. FineWoven kılıflarının şu renk seçenekleriyle satışa sunulacağı iddia ediliyor: Siyah, mor, kahverengi, yeşil, mavi, lila, kırık beyaz, sarı, turuncu ve pembe. Ayrıca bu yeni kılıflar, iPhone dünyasına renk geleceğinin işareti.

iPhone 15 etkinliğinden kötü haber: Hayranlarını üzebilir!

Lansmana günler kala sızan bilgiler göz önüne alındığında kasaların arka dokuma rengiyle kenarlarının farklı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Kasalardan biraz daha koyu renkli kauçuk kaplı kenarlar hemen fark ediliyor.

Apple bu yıl yeni Apple Watch kordon stilini piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, Apple Watch 9 serisinin yanında manyetik tokalı yeni bir dokuma kumaş bant çıkarmayı planlıyor. Bu bantların manyetik toka tasarımına sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca iPhone 15'in FineWoven kılıflarıyla aynı dokuma malzemesinden yapılacak olması da heyecan verici detaylar arasında. Yeni bandın 99 dolar fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Tüm dünya Apple'ın iPhone 15 etkinliği Wonderlust'ı merakla bekliyor. Teknoloji devi bu lansmanla birlikte köklü bir geleneğe nokta koyup bu yeni kumaş kılıf akımını başlatabilecek mi? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz.