Apple, iPhone 15 Serisini Tanıttı

Apple, yeni iPhone 15 ailesini tanıttı ve ön siparişe açtı. Gürgençler internet sitesi ve mağazaları üzerinden iPhone 15 modelleri için ön sipariş verilebilecek. Türkiye fiyatları da açıklandı.

Apple, kısa süre önce gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni iPhone 15 ailesini tanıttı. Geçtiğimiz yıla benzer bir şekilde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden oluşan seri, gösterildiği andan itibaren kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Neyse ki alacak kullanıcıların bu harika cihazlar için çok da uzun süre beklemesine gerek yok. iPhone 15'ler, Gürgençler internet sitesinde ve mağazalarında 22'undan itibaren ön siparişe açılıyor. İşte ayrıntılar…

iPhone 15 ön siparişi nasıl verilir?

Premium Reseller olarak Apple denildiğinde ilk akla gelen satıcılardan biri olan Gürgençler, iPhone 15 ön siparişleri için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bu kapsamda 22 Eylül 2023'ten itibaren gurgencler.com.tr adresinden veya mağazalardan ön sipariş verilebilecek. Ön sipariş verecekler için ise iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde:

ModelDepolamaFiyat (TL)iPhone 15128 GB49.999iPhone 15256 GB53.999iPhone 15512 GB61.999iPhone 15 Plus128 GB56.999iPhone 15 Plus256 GB60.999iPhone 15 Plus512 GB68.999iPhone 15 Pro128 GB64.999iPhone 15 Pro256 GB68.999iPhone 15 Pro512 GB76.999iPhone 15 Pro Max256 GB76.999iPhone 15 Pro Max512 GB84.999iPhone 15 Pro Max1 TB92.999

Gürgençler mağazaları nerede?

Doğrudan mağazaya giderek Apple ürünlerini satın almak veya iPhone 15 modelleri için ön sipariş vermek isterseniz Gürgençler'in aşağıdaki mağazalarından birisini ziyaret edebilir, cihazlarınızı herhangi bir arıza durumunda Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı olan Gürgençler'e güvenle bırakabilirsiniz;

Apple Premium Reseller:

İstanbul – Piazza AVM

İstanbul – Mall Of AVM

İstanbul – Palladium AVM

Ankara – Next Level AVM

Ankara – Ankamall AVM

Ankara – Cepa AVM

İzmir – Optimum AVM

Bursa – Korupark AVM

Mersin – Forum AVM

Mersin – Marina AVM

Adana – M1 AVM

Konya – Kent Plaza AVM

Gaziantep – Iconova Cadde

İstanbul – İstMarina AVM

İstanbul – Forum İstanbul AVM

Bodrum – Oasis AVM

Edirne – Erasta AVM

Adana Optimum AVM

Eğer siz de ön sipariş ile iPhone almayı düşünüyorsanız, hatırlatmakta yarar var ki fiziksel Gürgençler mağazaları sabah 10: 00 itibariyle hizmet vermektedir. İnternet sitesi üzerinden ise 7/24 işlem yapabilirsiniz.