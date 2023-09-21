Apple, iPhone 15 Serisini Tanıttı
Apple, yeni iPhone 15 ailesini tanıttı ve ön siparişe açtı. Gürgençler internet sitesi ve mağazaları üzerinden iPhone 15 modelleri için ön sipariş verilebilecek. Türkiye fiyatları da açıklandı.
Apple, kısa süre önce gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni iPhone 15 ailesini tanıttı. Geçtiğimiz yıla benzer bir şekilde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden oluşan seri, gösterildiği andan itibaren kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Neyse ki alacak kullanıcıların bu harika cihazlar için çok da uzun süre beklemesine gerek yok. iPhone 15'ler, Gürgençler internet sitesinde ve mağazalarında 22'undan itibaren ön siparişe açılıyor. İşte ayrıntılar…
iPhone 15 ön siparişi nasıl verilir?
Premium Reseller olarak Apple denildiğinde ilk akla gelen satıcılardan biri olan Gürgençler, iPhone 15 ön siparişleri için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bu kapsamda 22 Eylül 2023'ten itibaren gurgencler.com.tr adresinden veya mağazalardan ön sipariş verilebilecek. Ön sipariş verecekler için ise iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde:
ModelDepolamaFiyat (TL)iPhone 15128 GB49.999iPhone 15256 GB53.999iPhone 15512 GB61.999iPhone 15 Plus128 GB56.999iPhone 15 Plus256 GB60.999iPhone 15 Plus512 GB68.999iPhone 15 Pro128 GB64.999iPhone 15 Pro256 GB68.999iPhone 15 Pro512 GB76.999iPhone 15 Pro Max256 GB76.999iPhone 15 Pro Max512 GB84.999iPhone 15 Pro Max1 TB92.999
Gürgençler mağazaları nerede?
Doğrudan mağazaya giderek Apple ürünlerini satın almak veya iPhone 15 modelleri için ön sipariş vermek isterseniz Gürgençler'in aşağıdaki mağazalarından birisini ziyaret edebilir, cihazlarınızı herhangi bir arıza durumunda Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı olan Gürgençler'e güvenle bırakabilirsiniz;
Apple Premium Reseller:
İstanbul – Piazza AVM
İstanbul – Mall Of AVM
İstanbul – Palladium AVM
Ankara – Next Level AVM
Ankara – Ankamall AVM
Ankara – Cepa AVM
İzmir – Optimum AVM
Bursa – Korupark AVM
Mersin – Forum AVM
Mersin – Marina AVM
Adana – M1 AVM
Konya – Kent Plaza AVM
Gaziantep – Iconova Cadde
İstanbul – İstMarina AVM
İstanbul – Forum İstanbul AVM
Bodrum – Oasis AVM
Edirne – Erasta AVM
Adana Optimum AVM
Eğer siz de ön sipariş ile iPhone almayı düşünüyorsanız, hatırlatmakta yarar var ki fiziksel Gürgençler mağazaları sabah 10: 00 itibariyle hizmet vermektedir. İnternet sitesi üzerinden ise 7/24 işlem yapabilirsiniz.