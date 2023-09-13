Apple, iPhone 15 Serisini Tanıttı

Apple, Wonderlust etkinliğinde yeni Watch Series 9, Watch Ultra 2 ve iPhone 15 serisini tanıttı. iPhone 15'in vergisiz fiyatları da açıklandı.

Apple, kısa süre önce gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde yeni elektronik ürünlerini tanıttı. Bu ürünler arasında yeni Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 bir yana iPhone 15 serisi de yer aldı. Özellikleri ile ilgi gören akıllı telefonlar, etkinliğe resmen damga vurdu.

iPhone 15 serisi, özellikleri bir yana modellerin fiyat etiketi ile de dikkat çekti. Bu noktada modeller Türkiye'de de merakla karşılanmışken akıllara ilginç bir soru da geldi: iPhone 15 için ne kadar vergi alınıyor? İşte vergisiz iPhone 15 fiyatları…

Vergisiz iPhone 15 fiyatları

Bilindiği üzere Türkiye'de uygulanan vergiler nedeniyle bir akıllı telefon alındığında cihazın asıl (vergisiz) fiyatının iki katı kadar bir ücret ödeniyor. Toplamda yüzde 103.6 seviyesinde bir vergi alınıyor. Peki bu vergiler neler?

Bir akıllı telefon ilk olarak Türkiye'ye giriş yaptığında yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı ve Yüzde 12 TRT bandrolü vergisi ödeniyor. Akabinde yüzde 50 oranında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulanıyor ve son olarak toplam fiyata yüzde 20 KDV ekleniyor.

iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

Sonucunda ise vergiler üst üste bindiği için genel toplamda yüzde 103.6 oranında bir vergi ortaya çıkıyor. Bizler de demin sözünü ettiğimiz vergi oranlarını göz önünde bulundurarak iPhone 15 serisindeki modellerin vergisiz fiyatlarını sizler için hesapladık.

iPhone 15 vergisiz fiyatı

Türkiye Fiyatı: 49 bin 999 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1): 495 TLTRT Bandrolü (yüzde 12): 5 bin 304 TLÖTV (yüzde 50): 14 bin 733 TLKDV (yüzde 20): 4 bin 911 TLToplam Vergi (yüzde 103.6): 25 bin 443 TLVergisiz Fiyatı: 24 bin 555 TL

iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı

Türkiye Fiyatı: 56.999 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1): 564 TLTRT Bandrolü (yüzde 12): 6 bin 46 TLÖTV (yüzde 50): 16 bin 796 TLKDV (yüzde 20): 5 bin 598 TLToplam Vergi (yüzde 103.6): 29 bin 5 TLVergisiz Fiyatı: 27 bin 993 TL

iPhone 15 Pro vergisiz fiyatı

Türkiye Fiyatı: 64 bin 999 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1): 643 TLTRT Bandrolü (yüzde 12): 6 bin 895 TLÖTV (yüzde 50): 19 bin 153 TLKDV (yüzde 20): 6 bin 384 TLToplam Vergi (yüzde 103.6): 33 bin 76 TLVergisiz Fiyatı: 31 bin 922 TL

iPhone 15 Pro Max vergisiz fiyatı

Türkiye Fiyatı: 76 bin 999 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1): 762 TLTRT Bandrolü (yüzde 12): 8 bin 168 TLÖTV (yüzde 50): 22 bin 689 TLKDV (yüzde 20): 7 bin 563 TLToplam Vergi (yüzde 103.6): 39 bin 183 TLVergisiz Fiyatı: 37 bin 815 TL

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