Apple, iPhone 15 Serisini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 14 serisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşan Apple, bu yılın eylül ayında en yeni iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni akıllı telefonlar ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi sızdı. Kısa süre önce ise serideki iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç boyutunda 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıyeten her iki akıllı telefonda da iPhone 14 serisi ile hayatımıza giren Dynamic Island teknolojisi yer alacak. Bu özellik, uygulamalardan gelen bildirimleri görüntülemeye ve etkileşime geçebilmeye yarıyor. Öte yandan iki modelin de 6 GB RAM'e sahip olacağını ve depolama tarafında 128 GB / 256 GB ve 512 GB kapasite seçenekleri olacağı, ortaya çıkan bilgiler arasında. Son olarak sızan bilgiye göre iPhone 15 modeli 799 dolar olacakken, iPhone 15 Plus ise 899 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 14 serisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşan Apple, bu yılın eylül ayında en yeni iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni akıllı telefonlar ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi sızdı. Kısa süre önce ise serideki iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

iPhone 15 / 15 Plus özellikleri neler olacak?

Teknoloji editörü Anthony, iPhone 15 serisindeki iki model için yeni bilgiler ortaya çıkardı. Bu bilgilere göre standart model iPhone 15 ve ortanca model iPhone 15 Plus'ın kalbinde, Apple imzası taşıyan Bionic A16 yonga seti yer alacak.

iPhone 15 | iPhone 15+ • A16 • 6.1 inch | 6.7 inch 60hz Oled Display • Dynamic Island • 48mp main & 12mp Ultrawide • 3,877mah | 4912mah battery with 20w charging via USB C • 6gb ram & 128/256/512gb storage $799 | $899 pic.twitter.com/hDs18owEs8 — Anthony (@TheGalox_) August 14, 2023

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç boyutunda 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıyeten her iki akıllı telefonda da iPhone 14 serisi ile hayatımıza giren Dynamic Island teknolojisi yer alacak. Bu özellik, uygulamalardan gelen bildirimleri görüntülemeye ve etkileşime geçebilmeye yarıyor.

iPhone 15 modellerinin yeni görselleri ortaya çıktı!

Aktarılanlara göre her iki akıllı telefonun da arka kasasında 48 Megapiksel ana kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak. Batarya tarafında ise iPhone 15'in pili 3.877 mAh olacakken, iPhone 15 Plus ise 4.912 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.

Öte yandan iki modelin de 6 GB RAM'e sahip olacağını ve depolama tarafında 128 GB / 256 GB ve 512 GB kapasite seçenekleri olacağı, ortaya çıkan bilgiler arasında. Son olarak sızan bilgiye göre iPhone 15 modeli 799 dolar olacakken, iPhone 15 Plus ise 899 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Model/ÖzellikiPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 15iPhone 15 Plus Batarya Kapasitesi: 3.279 mAh4.323 mAh3.877 mAh4.912 mAhAna Kamera: 12 Megapiksel12 Megapiksel48 Megapiksel48 MegapikselUltra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel12 Megapiksel12 Megapiksel12 MegapikselEkran Boyutu: 6.1 inç6.7 inç6.1 inç6.7 inçEkran Yenileme Hızı: 60 Hz60 Hz60 Hz60 HzDynamic Island: YokYokVarVar

Akıllı telefonların sızan özelliklerine göz attığımızda, bir gelişme olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yukarıdaki iPhone 14 ve iPhone 15 karşılaştırma tablosuna bakıldığında, batarya kapasitesinde artma ve ana kamerada megapikselin yükseldiğini görebilirsiniz.

Akıllı telefonlar, A16 Bionic'ten güç alarak batarya kapasiteleri ile verimli bir kullanım sağlayacak. Bununla beraber iPhone 14 serisinin temel modellerinde olmayan Dynamic Island, bütün iPhone 15 serisinde yer alacak.

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