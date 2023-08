Apple, iPhone 15 Serisini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 14 serisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşan Apple, bu yılın eylül ayında en yeni iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni akıllı telefonlar ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi sızdı. Kısa süre önce ise serideki iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç boyutunda 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıyeten her iki akıllı telefonda da iPhone 14 serisi ile hayatımıza giren Dynamic Island teknolojisi yer alacak. Bu özellik, uygulamalardan gelen bildirimleri görüntülemeye ve etkileşime geçebilmeye yarıyor. Öte yandan iki modelin de 6 GB RAM'e sahip olacağını ve depolama tarafında 128 GB / 256 GB ve 512 GB kapasite seçenekleri olacağı, ortaya çıkan bilgiler arasında. Son olarak sızan bilgiye göre iPhone 15 modeli 799 dolar olacakken, iPhone 15 Plus ise 899 dolar fiyat etiketine sahip olacak.