Apple, iPhone 15 Serisini Katar'da Tanıttı

Apple, Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini, Watch Series 9'u ve Watch Ultra 2 modelini tanıttı. Katar'da faaliyet gösteren büyük bir elektronik ürün mağazasında iPhone 15'in fiyatı 25 bin 880 TL olarak belirlendi.

Apple, yakın zamanda düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yılın en beklenen akıllı telefonlarından iPhone 15 serisini, Watch Series 9'u ve Watch Ultra 2 modelini tanıttı. Bu yeni ürünler teknik özellikleri ile öne çıksalar da fiyatları ile de dikkat çekmeyi başardılar.

Türkiye'de son yıllarda ardan döviz kuru ve yükselen enflasyon nedeniyle Apple, birkaç defa zam yapmak mecburiyetinde kaldı. Bu durumda iPhone 15, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 yurt dışı fiyatı merak edilmeye başlandı. Peki bu durum Katar'da nasıl? İşte iPhone 15 Katar fiyatı...

iPhone 15, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 yurt dışı fiyatı: Katar

Apple'ın Katar'da bir varlığı bulunsa da marka, ülkede resmi olarak satış yapmıyor. Bu noktada büyük mağaza zincirleri devreye giriyor. Bizler de Apple, Katar için resmi bir fiyat sağlamadığı için bu mağazaları göz önüne aldık. İşte iPhone 15 yurt dışı fiyatı…

Katar'da faaliyet gösteren büyük bir elektronik ürün mağazasında iPhone 15 modeli, 3 bin 399 katar riyaline satılıyor. Bunu döviz cinsinden çevirdiğimizde ise 25 bin 880 TL sonucuna ulaşıyoruz. Bu telefonun Türkiye'deki resmi fiyatı ise 49 bin 999 TL olarak belirlenmiş.

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Standart modeli tercih etmeyen fakat Pro modellere de ekonomik gücü yetmeyen kişilerin ilk aklına gelen iPhone 15 Plus modelinin Katar fiyatı ise 3 bin 799 katar riyali. Ülkemizde resmi fiyatı 56 bin 999 TL olan akıllı telefonu Katar üzerinden döviz olarak 28 bin 920 TL'ye alabilmek mümkün.

Tepe modeller iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max Katar fiyatı ise sırasıyla 4 bin 299 katar riyali ve 5 bin 99 katar riyali şeklinde. Bunu TL'ye çevirdiğimizde ise sırasıyla 32 bin 730 Türk Lirası ve 38 bin 830 Türk Lirası sonucuna ulaşıyoruz. Ülkemizde iPhone 15 Pro'nun 64 bin 999 TL, iPhone 15 Pro Max'in ise 76 bin 999 TL'ye satıldığını belirtelim.

iPhone 15 serisi bir yana yeni akıllı saatlerin Katar fiyatlarına da bakalım. Watch Series 9 41 mm GPS + Cellular modeli bin 999 Katar riyali iken, Watch Series 9 45 mm GPS + Cellular ise 2 bin 119 Katar riyali. Bu iki modele kıyasla daha fazla özellik sunan Watch Ultra 2 49 mm GPS + Cellular ise 3 bin 199 Katar riyaline satılıyor.

ÜrünFiyatı (Katar)Katar Riyali / Türk LirasıResmi Türkiye Fiyatı iPhone 153 bin 399 Katar Riyali25 bin 880 TL49 bin 999 TLiPhone 15 Plus3 bin 799 Katar Riyali28 bin 920 TL56 bin 999 TLiPhone 15 Pro4 bin 299 Katar Riyali32 bin 730 TL64 bin 999 TLiPhone 15 Pro Max5 bin 99 Katar Riyali38 bin 830 TL76 bin 999 TLWatch Series 9 41 mm GPS + Cellularbin 999 Katar Riyali15 bin 220 TL25 bin 999 TLWatch Series 9 45 mm GPS + Cellular2 bin 119 Katar Riyali16 bin 130 TL26 bin 499 TLWatch Ultra 2 49 mm GPS + Cellular3 bin 199 Katar Riyali24 bin 350 TL39 bin 999 TL 1 Katar Riyali = 7,61 TL olarak hesaplandı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Katar'dan iPhone 15 satın almak mantıklı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.