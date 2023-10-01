Apple, bazı üçüncü taraf yazılımların ve iOS 17 hatalarını sorumlu tutarak iPhone 15 Pro ve Pro Max ısınma sorunu için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak.

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max ısınma sorunu için suçluları buldu. Firma bugün yaptığı açıklamada bazı üçüncü taraf yazılımların ve iOS 17 hatalarını sorumlu tuttu. Buna göre Apple,15 Pro ve Pro Max ısınma sorunu için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak. Bu güncellemenin iOS 17.1 ile gelme ihtimali yüksek.

iOS 17.1 güncellemesi ile iPhone 15 Pro ve Pro Max ısınma sorunu bitecek mi?

Ming Chi Kuo'nun ortaya çıkardığı ve iPhone 15 Pro ve Pro Max ısınma sorunu büyüyor. Apple ise son yaptığı açıklamada sorunun genel anlamda arka planda çalışan üçüncü taraf uygulamalarına attı. Bu analize göre özellikle Instagram'ın da bu ısınma sorununda büyük payı var. Yine Uber uygulaması ve Asphalt 9 oyunu da bu ısınma sorununun sorumluları arasında.

Apple, aslında yaptığı açıklamada 15 Pro ve Pro Max ısınma sorunu için iOS 17'ye uyum sağlayamayan tüm uygulamaları hedef alıyor.

Apple, özellikle bazı analizlerde ortaya atılan donanımsal ve tasarımsal bir sıkıntı olmadığı görüşünde. Özellikle Ming Chi Kuo Titanyum kasanın ısınma sorununa neden olabileceğine işaret etmişti. Yine iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ek soğutma önlemleri de yer almıyor.

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Şimdiye kadar genelde Android amiral gemisi modellerde görülen bu aşırı ısınma sorunu, son dönemde özel soğutma birimleri ile çözüldü. Apple ise bu soruna çözümü muhtemelen iOS 17.1 güncellemesi ile getirecek.

Ming Chi Kuo ise gelecek olan iOS 17.1 güncellemesi ile iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde performans kaybı yaşanacağı görüşünde. Apple ise yaptığı açıklamada herhangi bir performans kaybı yaşanmayacağını açıkladı.

Geçen hafta karşımıza çıkan bu ısınma sorunu ile bazı 15 Pro ve Pro Max yaklaşık 46 derece ısıya ulaştı. Oldukça ciddi olan bu ısılar genelde sosyal medya uygulamalarında, cihaz şarjda olduğunda ve bazı oyunlarda karşımıza çıkıyor.

Apple'ın oldukça can sıkıcı olan ısınma sorunu için yazılımsal olduğunu açıklaması ise önemli. Ancak iOS 17.1 güncellemesi sonrası ısınma sorunu devam ederse 15 Pro ve Pro Max satışları olumsuz etkilenebilir.