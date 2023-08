Apple, iPhone 15 Modellerini Tanıtmak İçin Etkinlik Düzenleyecek

Apple eylül ayında düzenleyeceği bir etkinlik ile yeni nesil iPhone modellerini tanıtmayı planlıyor. iPhone 15 modellerinin tanıtımına kısa bir süre kala yeni nesil telefonlar hakkında bilgiler gelmeye de devam ediyor. Son gelen iddia ise iPhone 15 Ultra (iPhone 15 Pro Max) için.

iPhone 15 Ultra eylem tuşu ile geliyor

Apple'ın yeni nesil ile birlikte iPhone 15 Pro Max modelinde Ultra takısını kullanması bekleniyor. Bununla birlikte telefonlada önemli bir değişiklik daha bizleri bekliyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan ve iPhone 15 modelinin amiral gemisi versiyonunun kılıfı olduğu iddia edilen görselde, iPhone 15 serisinin yeni 'eylem tuşu' hakkındak detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Apparently the cases of the iPhone 15 Ultra models show a third button that should replace the old mute switcher pic.twitter.com/6XIKgBMJVN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 6, 2023

ABD'li üretici telefonlarının yan kısmında şimdiye kadar şalter benzeri bir sessize alma düğmesine yer veriyordu. Yeni gelen bilgiler ile artık bu düğmenin yerini programlanabilir bir tuşa bırakacağını biliyoruz. Majin Bu isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılan görseller ise bu tuş hakkında daha fazla detayı ortaya koyuyor.

iPhone 15 Pro'da beklenen yenilikler!

Her ne kadar bu kılıfların orijinal olmadığı ifade edilse de, üreticiler ellerine geçen iPhone modelleri ışığında bu kılıfları üretiyor. Kılıfların sol tarafında alışık olmadığımız bir şekilde artık üç tuş yeri görüyoruz. Alt tarafta ses açma ve kapama için daha büyük tuşlar yer alırken, üstteki yeni 'eylem tuşu' için ise hafif girintili bir tasarım karşımıza çıkıyor. Kılıfın diğer bölümlerinde ise alışık olduğumuz tasarım devam ediyor.

Apple, yeni eylem tuşunu iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra modellerinde kullanacak. Programlanabilir yapısı ile farklı görevleri üstlenebilen bu tuşun deklanşör görevi görmesi de bekleniyor. Bakalım Apple'ın yeni 'eylem tuşu' bizlere ne gibi yenilikler sunacak.

Apple yeni eylem tuşu ile iPhone 15 serisine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Peki siz iPhone 15 Ultra için olduğu belirtilen kılıf ve yeni 'eylem tuşu' hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.