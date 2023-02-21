Apple, iPhone 15 modellerinde sağlamlığıyla öne çıkan bir malzeme kullanacak!

Apple, gelecek aylarda iPhone 15 serisini tanıtmak için hazırlanıyor. Firmanın yeni tanıtacağı serideki modellerle ilgili birçok detay şimdiden gündeme gelmeye başladı. Öyle ki Apple, iPhone X'ten beri yüksek segmentteki modellerinde çerçeveli ön ve arka cam dahil olmak üzere paslanmak çelik tasarımı kullanıyor. Fakat bugün ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın iPhone 15 modellerinde titanyumu kullanacağı ortay çıktı. Peki, neden? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, iPhone 15 serisinde titanyum kullanacak!

Apple, iPhone X modelinden beri amiral gemisi akıllı telefonlarında paslanmaz çelik kullanılıyor. Paslanmaz çelik, aynı zamanda ek olarak Apple Watch ve eski iPod'ların tasarımında da kullanılıyor. Paslanmaz çeliğin dayanıklı olması dışında ayrıca bazı olumsuz yanları da var.

Paslanmaz çelik, her ne kadar dayanıklı olsa da kısa süre içinde kirleniyor ve çabucak çiziliyor. Bu nedenle kullanım açısından iPhone sahiplerine çok da iyi bir deneyim yaşatmıyor. Apple, serilerindeki Pro olmayan diğer modellerinde alüminyum çerçeve kullanıyor. Fakat darbelere karşı daha dayanıklı olan alüminyum çerçeve, kaliteli görünse de paslanmaz çelik kadar dayanıklı değil.

iPhone'lar otomobillerin kapısını açacak!

Bu nedenle Apple'ın gelecek aylarda tanıtacağı iPhone 15 serisindeki modellerinde titanyum kullanması bekleniyor. Çünkü titanyum, paslanmak çelik kadar dayanıklı ve alüminyum gibi de kaliteli görünüyor. Firma, alüminyum malzemeyi önceden de olduğu gibi sadece yüksek seviyedeki modellerinde kullanacak. Fakat akıllı telefonun sadece çerçevesinde mi yoksa arka paneliyle birlikte çerçevesinde mi titanyum kullanılacağı belli değil.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone 15 serisinde titanyum mu yoksa başka bir malzeme mi kullanmalı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.