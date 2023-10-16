Apple, iPhone 15 Kullanıcıları İçin Kutuyu Açmadan Güncelleme Desteği Sunuyor

Apple, son yaşanan iPhone 15 ısınma sorunu v.b. şikayetleri yazılım güncellemesi ile aşmayı başardı. Ancak akıllı telefon kullanıcıları her zaman yeni aldığı telefonun güncellemesi olup olmadığını kontrol etmez. Bu anlamda Apple, iPhone 15 ile birlikte iPhone kullanıcıları için kutuyu açmadan güncelleme getirmenin peşinde.

Apple, son yaşanan iPhone 15 ısınma sorunu v.b. şikayetleri yazılım güncellemesi ile aşmayı başardı. Ancak akıllı telefon kullanıcıları her zaman yeni aldığı telefonun güncellemesi olup olmadığını kontrol etmez. Bu anlamda Apple, iPhone 15 ile birlikte iPhone kullanıcıları için kutuyu açmadan güncelleme getirmenin peşinde.

Apple'dan iPhone 15 kullanıcıları için kutuyu açmadan güncelleme desteği

Apple Store'larda satılan her bir iPhone 15 Pro Max modelinin kritik iOS 17.0.3 güncellemesini elle yapmak oldukça zahmetli. Bu anlamda çalışanların tek tek cihazları açıp güncelleme yapması gerekiyor. Ancak iPhone, kullanıcılarına akıllı telefona üretim sonrası ilk açan kişi deneyimi yaşatmak istiyor. Apple ise bu sorunu kutu üzerine yerleştireceği bir tür ped ile çözme peşinde.

Tabii ki akıllı telefon üreticileri genelde kutulu telefonlara fabrika çıkışında yazılım yüklemesi yapıyor. Ancak Apple son yaşadığı sıkıntılardan dolayı mağazada güncelleme yapabilmenin yollarını buldu.

Bu kablosuz ped, kutu üzerine yerleştirilecek ve kutuyu açmadan iPhone 15, 15 Plus, Pro ve Pro Max modellerini güncelleyecek. Bu kablosuz ped ile uzaktan telefonu açacak olan Apple, mağazada yer alan tüm iPhone modelleri son sürüm iOS güncellemesini yapmış olacak.

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Böylece iPhone kullanıcıları gelecekte tam anlamıyla güncel bir iPhone satın almış olacak. Kutunun açılmamış olması da iPhone kullanıcıları için önemli bir artı. Apple, söz konusu pedleri yıl sonundan önce Apple Store'lara göndermek istiyor.

Bu anlamda iPhone 15 kullanıcıları için kutuyu açmadan güncelleme teknolojisi biraz daha bekleyecek gibi. Ancak Apple'ın gelecek seneden itibaren bu teknoloji ile karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Ortaya çıkan diğer bir bilgi ise firmanın diğer Apple ürünlerinde de bu kablosuz güncelleme pedlerini kullanacağı yönünde.

Kısacası yıl sonundan önce iPhone 15 serisine sahip olmak istiyorsanız, güncellemeyi elle yapmanız gerekiyor. Bu anlamda ilk kez iPhone alan kullanıcıların Ayarlar >Genel >Yazılım Güncelleme üzerinden güncellemeleri kontrol etmesi önemli.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, Apple iPhone 15 serisiyle yaşadığı tüm sıkıntıları kendi lehine çevirebildi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.