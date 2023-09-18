Apple, iPhone 15 ile geriden geliyor!

iPhone 15 serisi ile birlikte bazı özellikleri "yeni" eklemiş olabilir. Ancak Android tarafındaki rakiplerinde zaten bu özellikler vardı.

iPhone 15 geçtiğimiz 12 Eylül tarihinde tanıtıldı. Yeni telefonun tanıtımı dünya genelinde büyük bir heyecanla takip edildi. Bununla beraber birçok ön inceleme videosu da yayınlanan cihaz hakkında epey bir bilgi sahibi olduk. Fakat atlanılan bir nokta var. Apple, iPhone 15 serisi ile birlikte bazı özellikleri "yeni" eklemiş olabilir. Ancak Android tarafındaki rakiplerinde zaten bu özellikler vardı. İşte detaylar…

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iPhone sahibi olmayanlar bile bilirler. Apple akıllı telefon modellerine "sessize alma tuşu" olarak isimlendirilen anahtarı eklemeyi sever. Çok basit bir amaca hizmet etse de oldukça işlevsel olan bu tuş iPhone 15 Pro ile birlikte bizlere elveda dedi. Onun yerineyse "işlevsel donanım tuşu" gibi adlandırılabilecek yeni bir tuş eklendi.

Evet bu özellik ilk anlatıldığında oldukça heyecan vericiydi çünkü yepyeni bir özellikti. Fakat bu işin bir de arka planı var. Aslında buna benzer tuşlar 2010 yılında Samsung ve BlackBerry gibi firmalar tarafından kullanıldı. O dönem "programlanabilir tuş" olarak adlandırılan bu donanım kullanıcıların istediği amaçlar doğrultusunda hizmet vermeyi amaçlıyordu. Bugünlerde bu tarz tuş donanımlarını pek göremiyoruz ancak Nokia XR21 gibi telefonlar bu özelliği hala kullanıcılarına sunuyor.

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İkinci olarak özellikle lansman sırasında oldukça fazla anlatılan "yeniden odak" özelliği var. Bu özellik çektiğiniz bir fotoğraftaki odağı daha sonra yapay zeka sayesinde değiştirmenize olanak sağlıyor. Apple'ın oldukça övgüyle anlattığı bu özellik dönemin Samsung ve HTC gibi markalarında da sıkça kullanıldı. Kısacası Apple kadar gelişmiş olmasalar da bir dönem Android cihazlarda vardı. Yeni bir özellik değil yani.

Belki de bu listede yer alan en bomba özellik ile devam ediyoruz: 3D video kaydetme! Evet şaka değil "Uzamsal Videolar" isimli bu özellik iPhone 15 Pro ile yeni geliyor olabilir ancak HTC Evo 3D ve LG Optimus 3D gibi telefonlar 2011'de 3D video kaydetme olanağı sunuyordu. Bir de bu özelliklere ek olarak USB-C var ki bu tam olarak liste kapsamında dahil değil. Tam olarak yeni veya eski bir Android özelliği mi tartışmaya oldukça açık.

Tabi tüm bu özellikler Apple için yeni Android için eski olsa da aslında konu biraz da pazarlama stratejisi. Gördüğünüz üzere birçok Android cihaz bu özelliklere zaten sahipler fakat hiçbirinin tanıtımı bir iPhone kadar heyecanla beklenmiyor. Yani burada Apple geride kalmış diyor olsak da aslında başarılı olduğu bir noktayı daha öne çıkarmış oluyoruz.