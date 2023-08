Apple, iPhone 15 ile birlikte deri kılıf üretimini durduracak

Bilindiği üzere Apple, kısa bir süre sonra yeni telefon modeli olan iPhone 15'in tanıtımını gerçekleştirecek. Fakat aktarılan bilgilere göre teknoloji devi, bu tanıtım sonrasında sevilen bir yan ürünün üretimini tamamıyla durduracak. İşte detaylar

Apple, iPhone 15 ile birlikte o ürünün üretimini durduracak

Günümüzde birçok Apple kullanıcısı, kaliteli yapısı ve şık tasarımları sebebiyle markanın orijinal yan ürünlerini tercih ediyor. Yaygın olarak tercih bu ürünler arasında, iPhone modelleri için özel olarak üretilen deri telefon kılıfları da yer alıyor.

Birçok Apple sızıntısını teknoloji dünyasıyla paylaşan ve aktardığı bilgiler çoğunlukla önemli kaynaklar tarafından onaylanan bir sosyal medya kullanıcısı, şirketin gerçekleştireceği lansmanda deri kılıflara yer vermeyeceğini ifade etti.

I've heard that Apple won't be releasing a Leather Case for the iPhone 15 series. — DuanRui (@duanrui1205) August 17, 2023

Aktarılan bilgilere göre bu durumun arkasında, Apple 'ın "daha çevreci" bir yaklaşım sergileme gayesi yatıyor. Zira şirketlerin karbon ayak izini olabildiğince azaltmaya çalıştığı günümüzde, Apple'ın deri materyaller kullanılıyor olması, söz konusu önemli trend ile tamamıyla çelişiyor.

iPhone kullanıcılarının severek kullandığı ve neredeyse her yıl yenilediği deri kılıfların üretiminin durdurulması kararına başlangıçta anlam verilememiş olsa da arkasında yatan sebep anlaşıldığında olumlu karşılanmaya başlandı.

İlerleyen süreçte şirketin "daha çevreci" ve 'vegan' ürünler üreterek bu önemli ürün grubunu piyasada tutması bekleniyor. Peki, sizler bu durumla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.