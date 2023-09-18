Apple, iPhone 15'i en iyi oyun konsolu yapmayı hedefliyor

Geçtiğimiz haftadaki iPhone 15 açılış konuşmasında Apple, yeni A17 Pro çipinin oyun becerisine oldukça odaklandı. Yapılan yeni bir röportajda üç Apple yöneticisi, şirketin iPhone 15'i dünyanın "en iyi oyun konsolu" haline getirme planları hakkında daha fazla ayrıntyı kullanıcılara sundu. Apple'ın iPhone'larda oyun oynama planları iPhone 15 Pro ile büyük bir yükselişe geçecek.

iPhone 15 Pro ve A17 Pro hakkında ne söylendi?

iPhone 15 Pro serisindeki yeni A17 Pro işlemci, ağırlıklı olarak GPU performansındaki iyileştirmelere odaklanıyor. Yeni "profesyonel sınıf" GPU, Apple'ın yalnızca performansı artırmakla kalmayıp aynı zamanda enerji verimliliğini de artırdığını söylediği 6 çekirdekli yeni bir tasarım sunuyor. İlk kez donanım hızlandırmalı ışın izlemenin yanı sıra %20'ye kadar daha hızlı GPU performansı bekleniyor.

IGN, yeni iPhone'un oyun odaklılığını daha derinlemesine incelemek için Apple'ın GPU Yazılımı Kıdemli Direktörü Jeremy Sandmel, Platform Mimarisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Millet ve Dünya Çapında iPhone Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaiann Drance ile görüştü. Röportajda Tim Millet, Apple'ın hedefinin mutlaka PlayStation 5 veya Xbox Series S gibi belirli konsollarla doğrudan rekabet etmek olmadığını vurguladı.

Bunun yerine, doğrudan oyun geliştiricilerine hitap eden bir platform ve araçlar oluşturmaya odaklandıklarını belirtti. Drance, iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma ve yüksek yoğunluklu oyunlarda performansı sürdürememe olasılığına yanıt olarak her iPhone için farklı çalıştıklarını, SoC tarafında çok şey yaptıklarını ve yazılım tarafında da çalışmalarıyla bunları test ettiklerini söyledi.

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Tim Millet, performans, kalite ve daha fazlası arasındaki mükemmel dengeyi kurma sorumluluğunun bir kısmının geliştiriciye de düştüğünü ekledi. Ekranın harika bir ölçeklendirme teknolojisine sahip olduğunu, GPU'nun ölçeklendirme yapabileceğini, ışın izleme gibi teknolojiler sayesinde kalite ve performans dengesini çok iyi bir şekilde ayarladıklarını açıkladı. Yazılım ve sistemin bu denli uyumlu çalışmasından sonraki kısmın da oyun geliştiricilerinin optimizasyon yeteneğine bağlı olduğunu belirtti.

Sandmel, "en iyi oyun konsolu yanınızda olandır" şeklindeki eski deyişe işaret etti. Ancak Apple'ın bu sefer hedeflediği şeyin bu olmadığını söyledi. Bunun yerine Sandmel, iPhone'un istisnasız "en iyi oyun konsolu olacağına" inanıyor.

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