Apple, iPhone 14 modellerindeki can sıkan sorunu çözüyor!

Apple, iPhone kullanıcılarının rahatsız olduğu bir dizi hatayı çözmek adına iOS 16.1.1 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı.

Apple, iki hafta önce iOS 16 işletim sisteminde yapılan ilk büyük güncellemeyi yayınlamıştı. Bu güncellemenin ardından ise iPhone kullanıcılarının rahatsız olduğu bir dizi hatayı çözmek adına Apple, iOS 16.1.1 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı.

Apple, iOS 16.1.1 ile sorunları çözmeye çalışıyor

Güncelleme ile birlikte özellike kullanıcıları uzun zamandır rahatsız eden başta Wi-Fi hatası olmak üzere yaşanan hatalar ve sorunlarının giderilmesi bekleniyor. Testlerine başlanan yeni güncellemenin yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iOS 16 ile birlikte en büyük sorun Wi-Fi'deki sebebi belli olmayan kopmalar olarak gösteriliyor. Birçok iPhone kullanıcısı şu anda bekleme modunda Wi-Fi kopmalarından şikayetçi durumda. 16.1.1 yaması ile birlikte Apple'ın bu sorunu ortadan kaldıracağını söyleyebiliriz.

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Wi-Fi hatasını düzeltmenin yanı sıra Apple, iOS 16?'nın Eylül ayında piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılardan gelen diğer belli başlı sorunları da ortadan kaldırılması planlanıyor. Bunun yanı sıra iOS 16.1.1, iPhone 14 ve ?iPhone 14 Pro? modelleri için Uydu üzerinden acil durum mesajı özelliğini de içerebilir.

Gelen bilgilere göre Kasım ayında gelmesi beklenen güncellemede uzun zamandır merak edilen uydu bağlantılı acil durum sisteminin geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Şu anda Apple'ın çalışmalarında iOS 16.1.1 dışında bir sürüm görünmüyor. O yüzden ara bir güncelleme olsa da iOS 16.1.1'nin önemli bir sürüm olacağını söylemek mümkün.

Diğer yandan Apple, iOS 16.2 ve iPadOS 16.2'yi açık beta test etmeye başlamış durumda. iOS 16.2'nin Aralık ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcıları ilk olarak WWDC etkinliğinde tanıtılan Freeform uygulamasına kavuşacak.

Apple, iOS 16.1.1 ile sorunları bir an önce çözmek istiyor gibi görünüyor. Peki siz Apple'ın yeni güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.