Apple, iPhone 12'nin radyasyon sorununu çözmek için yazılım güncellemesi yapacak

Apple, geçtiğimiz günlerde iphone 15 serisini tanıttı ve akıllı telefon dünyasının gündemine oturdu. Ancak aynı gün yaşanan bir olay, teknoloji devi için şok etkisi yarattı. Birkaç gün sessizliğini koruyan Apple, görünüşe göre durumu kabulleniyor.

iPhone 12 yazılım güncellemesi ile yasağı kaldırmak istiyor

iPhone 15'in tanıtıldığı sularda Fransa'dan iPhone 12'yi yasaklama kararı geldi. Gerekçe olarak da serinin olması gerekenden daha fazla radyasyon sinyalleri yaydığı tespit edilmesiydi. Öyle ki Fransa'nın bu kararının ardından Almanya, Hollanda ve Belçika iPhone 12'yi incelemeye aldı.

Apple, bu olay sonrasında bugün ilk kez harekete geçti. İlk olarak teknik destek ekibine tüketiciler radyasyon riskleri hakkında soru sorduğunda herhangi bir bilgi vermemesini ve "paylaşacak hiçbir şeyleri olmadığını" söylemeleri talimatını verdi.

iPhone 15 aksesuarlarını inceledik!

Az önce ortaya çıkan ayrıntı ise şirketin bu durumu bir bakıma kabul ettiğini gösteriyor. 9to5Mac'te yer alan habere göre Apple, bölgede satışa sunulan cihazları inceleme altına aldı. Teknoloji devi, yapacağı bir dizi testlerden sonra yeni bir iPhone 12 yazılım güncellemesi yayınlayarak Fransız yetkililerin endişelerini gidermek istiyor.

iPhone 12, şu anda Avrupa'da adeta mercek altında. Olayın patlak verdiği ilk anda Belçika, iPhone 12'nin radyasyon seviyelerine ilişkin kendi soruşturmasını yürüteceğini açıkladı. Almanya ve Hollanda da konuyu araştırıyor. Almanya'nın radyasyon kurumu BfS ve Hollanda Ekonomi Bakanlığı, iPhone 12'yi Avrupa sınırlarında test etmeyi planlıyor. Alman şebeke düzenleyicisi BNetzA ise olası bir prosedür hakkında Fransız yetkililerle temas halinde.