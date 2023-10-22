Apple, iPad Pro için OLED ekranı terk edebilir

Apple'ın bu sene dört iPad modeli geliştirdiği ve bunlardan birinin de dev iPad Air olabileceği iddiaları herkesi heyecanlandırdı. Ancak son ortaya çıkan raporlara bakılırsa Apple, çok sevilen iPad Pro özelliği için gemileri yaktı. Buna göre iPad Pro için OLED günleri geride kalmış olabilir.

Apple'ın bu sene dört iPad modeli geliştirdiği ve bunlardan birinin de dev iPad Air olabileceği iddiaları herkesi heyecanlandırdı. Ancak son ortaya çıkan raporlara bakılırsa Apple, çok sevilen iPad Pro özelliği için gemileri yaktı. Buna göre iPad Pro için OLED günleri geride kalmış olabilir.

OLED ekran yeni iPad Pro hayalleri suya mı düştü?

Aslında Apple'ın çoktan Samsung ve LG ile OLED panel üretimi için anlaştığı biliniyor. Bu anlamda herkesin beklentisi OLED ekran iPad Pro modeli ile karşılaşmaktı. Ancak son ortaya çıkan güvenilir bir rapora göre Apple, OLED iPad Pro modelinden vazgeçti.

Firmanın bu anlamda Micro-LED tercihi yapmadığını da belirtelim. Apple, bu anlamda arkadan aydınlatmalı LCD ekrana geri dönüş yapıyor. Burada firmanın maliyet hesapları yaptığı ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi OLED pahalı bir teknoloji ve maliyetleri çok yüksek. Kalite anlamında OLED'in en büyük rakibi olan Micro-LED ekranlar da maliyet açısından halen yüksek seviyelerde.

Bu anlamda Apple, bu yüksek maliyeti iPad Pro'ya yansıtmamak istiyor. Bu anlamda altıncı nesil iPad Pro üretimi de 2024 başına kadar kalabilir. Tabii ki bu durumda yeni iPad lansmanı için yıl ortasına kadar beklememize neden olacağa benziyor.

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Peki ama Apple, OLED ekranlı iPad fikrinden vaz mı geçti? Aslında firmanın asıl amacı OLED panel değil, Micro-LED panele geçiş yapmak. Ancak Apple'ın bu sene için altıncı nesil iPad Pro modelinde sınırları aşması bekleniyordu. Bu anlamda depolamada karşımıza çıkan 32 GB RAM ve 4 TB depolama bunun örneği.

Bununla birlikte Apple hali hazırda canlı renklere sahip ekranlar üretiyor. Yine OLED, çok daha parlak renklere sahip olsa da pil ömrü konusunda da pek de kullanıcı dostu sayılmaz. Tahminler Micro-LED maliyetleri düşene kadar Apple'ın LED ekranda devam edeceği yönünde. Bu anlamda Apple, iPad Pro için Micro-LED kullanma kararı aldığında OLED ayarında bir parlaklık sağlamış olacak. Hem de Micro-LED ekranlar bu anlamda çok tasarruflu.