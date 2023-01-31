Apple, iPad Fold ile ters köşe yapacak: Çıkış tarihi sızdı

Apple'ın bir süredir katlanabilir iPad modeli üzerinde çalıştığını biliyorduk. Hatta katlanabilir iPhone'dan daha önce geleceği de sızıntılar arasındaydı. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son açıklaması ise iPad Fold'un 2024'te çıkış yapabileceğine işaret ediyor.

Ünlü analistten iPad Fold için 2024 vurgusu

Apple'ın, katlanabilir iPad modelini 2024 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Tahminleriyle merak konusu olmayı başaran Ming-Chi Kuo, Apple'ın katlanabilir tablet konusunda vites artırdığını dile getirdi. Ayrıca iPad Fold lansmanı konusunda şirket içerisinde "olumlu" bir havanın estiğini dile getirdi.

Kuo'nun açıklamasına göre Apple, iPad serisini katlanabilir bir model ve mini ile yenilemeye hazırlanıyor. Analist, katlanabilir iPad'in karbon fiber ayağa sahip olacağını söyledi. iPad Fold için Anjie Technology ile görüşüldüğünü ve Anjie Technology'nin karbon fiber destek ayağını sağlayacağını bildirdi.

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Kuo, karbon fiber malzemenin destek ayağını daha hafif ve dayanıklı hale getireceğini de sözlerine ekledi. "Anjie Technology, tamamen yeni tasarımlı katlanabilir iPad'in hak sahibi olacak. 2024'te katlanabilir iPad konusunda olumluyum, bu yeni modelin sevkiyatları artıracağını ve ürün yelpazesini iyileştireceğini umuyorum" dedi.

Kuo'nun açıklamasına göre 2023 yılında iPad sevkiyatlarında yüzde 10-15'lik bir düşüş olacak. "iPad mini yenilemesinin 2024'ün ilk çeyreğinde seri üretime başlama olasılığı daha yüksek olduğundan, önümüzdeki 9-12 ay içinde yeni iPad sürümleri olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Daha önce analist Ross Young ise şirketin 20 inç ekrana sahip bir iPad tanıtacağını iddia etmişti. Ancak tüm bu açıklamaların henüz Apple tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

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