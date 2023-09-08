Apple, iOS 17 ile üçüncü parti uygulamaları desteklemek zorunda

Apple, ile Avrupa Birliği arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Dünya genelinde belli bir standart oluşturmaya çalışan AB, Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) tüm dünyaya sundu. Teknoloji şirketlerini bekleyen bu uyum süreci en çok Apple'ın başını ağrıttı. Öyle ki önce USB-C sorunu, ardından da üçüncü parti uygulama sorunu baş gösterdi. iOS 17 çıkış tarihi de yaklaşırken bunun önüne geçemiyorlar.

iOS 17 üçüncü parti uygulamaları desteklemek zorunda olacak

Apple, iOS 17 ile birlikte dışarıdan uygulama yüklemeyi desteklemek zorunda. Şirketin iOS 17'ye ve potansiyel olarak daha eski iOS sürümlerine dışarıdan yükleme konusunda izin vermek için altı ayı var. Aksi takdirde milyarlarca dolarlık para cezası riskiyle karşı karşıya kalacak. Her ne kadar bir teknoloji devi olsanız da milyarlarca dolar elbette büyük bir meblağ.

Avrupa Komisyonu, denetleyici şirketlerin ve onların uygulamalarının/hizmetlerinin bir listesini açıkladı. Apple'ın iMessage'ı bir denetleyici değil. Dolayısıyla yakın zamanda Google'ın RCS'si ile birlikte çalışabilirliği desteklemesi gerekmiyor. Ancak iOS, Safari tarayıcısı ve App Store birer denetleyici. Hal böyle olunca Apple'ın bu ürünlerde DMA kurallarına göre değişiklik yapması için altı ayı bulunuyor.

Başka bir deyişle, AB'deki iPhone'lar ve iPad'ler yakında üçüncü taraf uygulama mağazalarını, üçüncü taraf ödeme sistemlerini ve dışarıdan yüklemeyi destekleyecek. Her şey önümüzdeki hafta çıkması planlanan iOS 17 ile başlayacak.

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DMA, Apple'ı üçüncü parti uygulama desteğine nasıl zorluyor?

AB, kullanıcılara, işletmelere ve kapı denetleyicilerine DMA mevzuatındaki yapılması ve yapılmaması gerekenleri hatırlattı. Aşağıdaki örnekler, iOS ve App Store dahil olmak üzere Apple'ın ağ geçidi denetleyicisi hizmetleri için geçerli olacaktır:

Son kullanıcıların, ağ geçidi denetleyicisinin işletim sistemini kullanan veya onunla birlikte çalışan üçüncü taraf uygulamaları veya uygulama mağazalarını yüklemelerine izin verilecek.

Son kullanıcıların, ağ geçidi denetleyicisinin temel platform hizmetlerine abone oldukları kadar kolay bir şekilde aboneliklerini iptal etmelerine izin verilecek.

Üçüncü taraf uygulamaların kapı denetleyicisinin (App Store) kendi hizmetleriyle birlikte çalışmasına izin verilecek.

Uygulama geliştiricilerinin, kapı denetleyicisinin uygulama mağazalarında görünmesi için kapı denetleyicisinin belirli hizmetlerini (ödeme sistemleri veya kimlik sağlayıcıları gibi) kullanmasını zorunlu kılması yasaklanacak.

AB, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek bu yasaları yayınladı ve pratik olarak iPhone'un en azından AB üye ülkelerinde yandan yüklemeyi desteklemesini sağladı. Bunun altı ay içinde gerçekleşmesi gerektiği için Apple bu yasaları iOS 17'ye uygulayacak.

Apple, bu değişiklikleri iOS 17'ye ne zaman uygulayacak?

Peki iOS 17 için üçüncü parti uygulama desteği ne zaman gelecek? Apple'ın değişiklikleri uygulamak için altı ayı olduğundan, iPhone'unuza dışarrıdan yüklemenin yakın bir zamanda gelmesini beklemeyin. Apple'ın bu özelliği resmi olarak kullanıma sunmadan önce iOS 17.x beta sürümleri aracılığıyla aylarca test etmesi muhtemeldir.

Hatırlatmak gerekirse iOS 17'nin son sürümü önümüzdeki hafta çıkacak. Apple, önümüzdeki yıl da iOS 17.x güncellemeleri aracılığıyla iPhone işletim sistemine özellikler eklemeye devam edecek. Ancak yukarıda görüldüğü gibi Apple'ın AB'nin koyduğu kurallara Mart 2024'e kadar uyması gerekiyor.

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