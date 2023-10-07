Apple, iOS 17 ile birlikte sanal asistanın adını değiştirdi

Apple, iOS 17 güncellemesiyle birlikte sanal asistanı Siri'nin adını 'Hey Siri' yerine 'Siri' olarak değiştirdi. Bu değişiklik, Siri adını taşıyan bir kadın için sorun yarattı ve adını değiştirmek zorunda kaldı.

Apple, iOS 17 ile birlikte sanal asistanı harekete geçirebileceğiniz "Hey Siri" komutunu yalnızca "Siri" ile değiştirdi. Bu kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından memnuniyetle karşılanmışken, ismi Siri olan bir kadın içinse can sıkıcı bir durum oluşturdu. İşte ayrıntılar…

İsmi Siri olan kadın, adını değiştirmek zorunda kaldı

Apple, sanal asistanı çağırmak için kullanılan "Hey, Siri" komutunu ilk olarak 2014 yılında iOS 8 ile birlikte tanıttı. O yıllarda oldukça merak uyandıran bu özellik ile birlikte söz konusu iki kelime, günümüzde Android kullanıcıları tarafından bile biliniyor.

Uzun süredir sızdırılan bilgilerin ardından Apple, kullanıcılarda soru işareti bırakan bir kararla birlikte "Hey Siri" komutunu "Siri" ile değiştirdi. Bu değişiklik, özellikle iPhone kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılansa da her şeyde olduğu gibi buna da alışılmaya başlandı. Fakat "Siri" kelimesi, bir kadın için çileye dönüştü.

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İskoçya'da yaşayan Siri Price adlı bir kadın, arkadaşları ona her seslendiğinde yakınlardaki bütün iPhone'ların sesli asistanı çalışmaya başlıyor. Üstelik spor antrenörü olan ve işi gereği adının sürekli söylendiğini dile getiren Price, durumu öğrenen insanların onun adını kullanamadığını ve bu sorun için sürekli sinirlendiğini söyledi.

Tabii Siri, kendi iPhone'unu yanında taşımasa bile birisi ona ismiyle hitap ettiğinde etraftaki telefonlar komut alıyor. Durum böyle olunca Siri, er nihayetinde adını "Siz" ile değiştirmek zorunda kaldı. Böylelikle iOS, ilk defa birisinin adını değiştirmek zorunda bıraktı.

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Bu duruma benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı. İsmi Alexa olan bir kişinin adı ne zaman söylendiğinde Amazon'un Alexa sanal asistanı devreye giriyordu. Bu kişi de adını değiştirmek zorunda kaldı.

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