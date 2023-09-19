Apple, iOS 17 Güncellemesini Dağıtmaya Başladı

Apple, uzun bir süredir beklenen iOS 17 güncellemesini kullanıcılara sunmaya başladı. Bu güncelleme birçok yeni özellik ve düzeltmeler içeriyor. iOS 17 destekleyen iPhone modelleri hangileri ve güncellemeyi nasıl indirebilirsiniz? Detaylar haberimizde.

Apple, iPhone'lar için uzun bir süredir merakla beklenen iOS 17 güncellemesini kısa süre önce dağıtmaya başladı. Bu sürüm akıllı telefonlara pek çok yenilikle beraber önemli düzeltmeler de getirdi. Peki iOS 17 güncellemesi ile gelen özellikler neler ve iPhone'a nasıl indirilir? iOS 17 destekleyen iPhone modelleri hangileri? İşte ayrıntılar…

iOS 17 çıktı

Apple'ın iOS 17 ile kullanıcılara sunduğu birbirinden kullanışlı 10 yeni özelliği aşağıdan izleyebileceğiniz videomuzda sizler için bir araya getirdik ve nasıl kullanabileceğinizi detaylıca siz SihftDelete.Net okurlarına anlattık.

iOS 17 öne çıkan özellikleri

Arama/çağrı özelleştirme

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 17'de en göze çarpan yenilik, arama/çağrı özelleştirme oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, rehberde kayıtlı bir kişi için arama geldiği sırada görebilecekleri fotoğraf veya memoji koyabilirler.

Canlı Çıkartmalar

Bununla beraber yeni Canlı Çıkartmalar özelliği sayesinde fotoğraflardan dilediğiniz objeleri seçerek bunu çıkartmaya dönüştürebilirsiniz.

FaceTime

Öte taraftan FaceTime için de bir yenilik mevcut. Öyle ki aradığınız kişi çağrıyı cevaplayamadığında video veya ses kaydı yollayabilirsiniz.

NameDrop

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise AirDrop benzeri NameDrop özelliği. Bu özellik sayesinde sizin ile karşınızdaki kişinin iPhone'unu birbirine yakınlaştırarak iletişim bilgilerinizi kolay bir şekilde karşıya aktarabilirsiniz.

iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iOS 17 güncellemesi nasıl indirilir?

1. Adım: Telefondan Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

2. Adım: Ardından Genel >Yazılım Güncelleme yolunu takip edin.

3. Adım: iOS 17 güncellemesini indirmeye başlayabilir ve daha sonrasında kurulumu yapabilirsiniz.

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