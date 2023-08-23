Apple, iOS 17 Beta 7'yi Yayınladı

Apple, iOS 17'nin geliştirici sürümünde çalışmalarını hızlandırdı. Eylül ayında yapılacak lansman öncesinde beta versiyonlarıyla iOS 17'yi test eden şirket, geçtiğimiz saatlerde bir güncelleme daha paylaştı. iOS 17 Beta 7 paketiyle 'Arama'yı Sonlandır' butonu bir kez daha yer değiştirdi. iOS 17 Beta 7'nin en büyük yeniliği, arama sırasında tuş takımı tasarımının değişmiş olması gibi görünüyor. Apple, 'Aramayı Sonlandır' düğmesini tuş takımının alt merkezine taşıyarak önceki beta sürümündeki tartışmalı konumunu değiştirdi. Yeni beta ayrıca bir önceki sürümde yanlışlıkla devre dışı bırakılan sessize alma anahtarı hatasını da düzeltiyor. Beta 7, sessize alma anahtarının dokunsal geri bildirimini geri getiriyor. iOS 17'nin Eylül ayında duyurulması ve yıl sonunda dağıtıma çıkması bekleniyor. Herkese açık olarak yayınlanma süresi yaklaştıkça da, beta sürümlerinde daha az güncelleme yer alması muhtemel. Daha önceki beta paketlerinde iMessage ve FaceTime'a çeşitli özellikler eklenmişti. Ancak Apple'ın odak noktası artık hata düzeltmeleri gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Apple, iOS 17'nin geliştirici sürümünde çalışmalarını hızlandırdı. Eylül ayında yapılacak lansman öncesinde beta versiyonlarıyla iOS 17'yi test eden şirket, geçtiğimiz saatlerde bir güncelleme daha paylaştı. iOS 17 Beta 7 paketiyle "Arama'yı Sonlandır" butonu bir kez daha yer değiştirdi.

iOS 17 Beta 7 özellikleri ve düzeltilen hatalar

Apple, iOS 17'nin yedinci beta sürümünü yayınladı. Geliştirici Beta'sına kayıtlı iOS 17 kullanıcıları için dağıtıma çıkan yeni paket, nispeten küçük bir güncelleme. Ancak beta yazılımında kritik bir tasarım değişikliği uyguluyor.

iOS 17 Beta 7'nin en büyük yeniliği, arama sırasında tuş takımı tasarımının değişmiş olması gibi görünüyor. Apple, "Aramayı Sonlandır" düğmesini tuş takımının alt merkezine taşıyarak önceki beta sürümündeki tartışmalı konumunu değiştirdi.

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Yeni beta ayrıca bir önceki sürümde yanlışlıkla devre dışı bırakılan sessize alma anahtarı hatasını da düzeltiyor. Beta 7, sessize alma anahtarının dokunsal geri bildirimini geri getiriyor.

Beta 7'nin bu değişiklikler ile daha önceki şikayetleri giderdiğini belirtmek gerekiyor. Arama ekranındaki değişikliğin ötesinde farklı bir özellik içermediğini belirtelim.

iOS 17'nin Eylül ayında duyurulması ve yıl sonunda dağıtıma çıkması bekleniyor. Herkese açık olarak yayınlanma süresi yaklaştıkça da, beta sürümlerinde daha az güncelleme yer alması muhtemel.

Daha önceki beta paketlerinde iMessage ve FaceTime'a çeşitli özellikler eklenmişti. Ancak Apple'ın odak noktası artık hata düzeltmeleri gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.