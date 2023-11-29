Apple, iOS 17.2 Beta 4 güncellemesini yayınladı

Apple, yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen iOS 17.2 sürümü için son testlerini yapıyor. Bu sürüm ile iPhone'lara bir dizi yeni özellikler kazandıracak şirket, son olarak iOS 17.2 Beta 4 güncellemesini yayınladı.

Apple, yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen iOS 17.2 sürümü için son testlerini yapıyor. Bu sürüm ile iPhone'lara bir dizi yeni özellikler kazandıracak şirket, son olarak iOS 17.2 Beta 4 güncellemesini yayınladı.

iOS 17.2 Beta 4 sürümlü güncelleme neler getiriyor?

iOS 17.2 Beta 4, yakında kullanıma sunulacak olan kararlı sürüm özelliklerini test etmek isteyen kullanıcılar için bir önizleme sunuyor. Peki bu yeni özellikler neler? Lafı çok uzatmadan iOS 17.2 Beta 4 güncellemesi yeniliklerine bakalım.

Varsayılan bildirim sesi

Bildiğiniz üzere Ayarlar uygulamasının "Ses ve Dokunuş" bölümünde, mesajlar, e-postalar ve takvim uyarıları için sesleri özelleştirebiliyorsunuz. Bu güncelleme ile artık bu kategorilere ait olmayan diğer bildirimler için de varsayılan bir bildirim sesi belirleyebilirsiniz.

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Apple Music'te ortak çalma listeleri

Apple, bir önceki beta güncellemesinde Apple Music için ortak çalma listeleri özelliğini kullanıma sunmuştu. Beğeni toplayan bu özellik şimdilik iptal edildi gibi görünüyor. Zira iOS 17.2 Beta 4 sürümü ile bu özellik kullanımdan kaldırıldı.

AppleCare

Ayarlar uygulamasında Genel kısmında yer alan "Kapsam" adlı bölümün adı AppleCare ve Garanti olarak değiştirildi.

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iTunes

Yeni güncelleme ile Apple'ın iTunes uygulamasında dizi ve film satın alma seçeneği kaldırıldı. Bu işlemin yakın zamanda Apple TV uygulaması üzerinden yapılabileceği aktarılıyor. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi şimdilik mevcut değil.

iOS Güncelleme nasıl yapılır?

1. Adım: iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.

2. Adım: Genel >Yazılım Güncelleme yolunu takip edin.

3. Adım: iOS 17.2 Beta 4 sürümlü güncellemeyi indirip, ardından kurulumu yaptıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

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