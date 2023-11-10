Apple iOS 17.2 Beta 2 Güncellemesi Yayınlandı

Apple geliştiriciler için iOS 17 Beta 2 güncellemesi ile karşımızda. Henüz güncelleme yeni karşımıza çıktığı için yeni gelen özellikler ortaya çıkmış değil. Buna karşın Apple'ın iOS 17.2 Beta 1 güncellemesi sonrası ortaya çıkan hataları düzeltmekle yetinmesi de ihtimaller arasında. Yine şu an için iPadOS 17.2 Beta 2 güncellemesi içinde henüz yeni bir özellik ortaya çıkmadı.

Apple geliştiriciler için iOS 17 Beta 2 güncellemesi ile karşımızda. Henüz güncelleme yeni karşımıza çıktığı için yeni gelen özellikler ortaya çıkmış değil. Buna karşın Apple'ın iOS 17.2 Beta 1 güncellemesi sonrası ortaya çıkan hataları düzeltmekle yetinmesi de ihtimaller arasında. Yine şu an için iPadOS 17.2 Beta 2 güncellemesi içinde henüz yeni bir özellik ortaya çıkmadı.

iOS 17.2 Beta 2 yayınlandı! Peki 17.2 Beta 1 hangi özellikleri sunmuştu?

Apple'ın Geliştirici Beta sürümleri, normal iOS güncellemeleri gibi kararlı bir yapıda değil. Bu yüzden bu sürümleri indirip kurarken bazı hatalarla karşılaşmanız olası. Apple ise bu geliştirici programı aracılığıyla rapor edilen tüm hata ve geri bildirimleri topluyor. Mesela, iOS 17.2 güncellemesi bu beta sürümleri sayesinde daha kararlı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Bu anlamda iOS 17.2 Beta 2 sürümünde Beta 1 ile karşımıza çıkan özelliklerin tekrar karşımıza çıkma ihtimali de var. Dediğimiz gibi Apple, bu beta sürümleri sayesinde bu yeni iOS özellikleri hakkında kullanıcı deneyimine başvuruyor. İşte bu anlamda iOS 17.2 Beta 1 ile gelen özellikleri de yeniden hatırlamak da fayda var.

Apple Journal (Günlük) Uygulaması

Uzun süredir beklenen ve iPhone 15 lansmanında karşımıza çıkan Journal yani Günlük uygulaması sonunda iOS 17.2 Beta 1 ile karşımıza çıktı. Bu uygulama ile günlük aktivitelerinizi, sosyal medya paylaşımları ve benzeri eylemleri bir arada görmenizi sağlıyor. Bu alanı yine bir günlük olarak kullanıp notlar eklemeniz de mümkün.

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Apple Music için ortak çalma listesi deneyimi

iOS 17.2 Beta 1 güncellemesi ile artık başka Apple Music kullanıcılarıyla ortak çalma listeleri oluşturmanız mümkün olacak. Bu çalma listesine ulaşım hakkı olan her kullanıcı favori parça ekleyip çıkarma hakkına sahip olacak. Yine Favorilere eklenen parçalarınızdan bir çalma listesi oluşturmanız da mümkün olacak.

Eylem düğmesi için çeviri özelliği

Apple, iPhone 15 Pro modellerine farklı işlevler atanabilecek bir eylem düğmesi ekledi. Daha önce sadece sessiz Mod, odak, kamera, el feneri, sesli not, kısayol ve erişilebilirlik ayarı atanabiliyordu. Şimdi ise eylem düğmesi ile yeni bir çeviri oturumu başlatmak mümkün.

Hava durumu ve Saat uygulaması için yeni widgetlar

Apple, 17.2 Beta 1 güncellemesi ile Hava durumu ve Saat uygulaması için iki yeni widget hazırladı. Bunlardan biri gün doğumu ve gün batımı saatlerini görebildiğiniz küçük bir widget. Diğer widget ise önümüzdeki birkaç günün hava durumunu bir arada görebildiğiniz yapıya sahip.

Yeni iMessage özellikleri

Apple'ın 17.2 Beta 1 ile getirdiği bir diğer özellik ise iMessage için iletişim anahtarı doğrulaması. Bu özellik sayesinde mesajı hedeflenen alıcıya direkt ulaştığından emin olabiliyor. Yine iMessage üzerinden emoji göndermek için mesaj alanına basıp emoji göndermeniz mümkün hale geldi.

iOS 17.2 Beta 2 nasıl indirilir ve yüklenir?

Apple'ın geliştirici programına kaydolduktan sonra iOS 17.2 beta 2'yi indirip yüklemek için aşağıda listelenen adımları takip edebilirsiniz.

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

Genel bölümüne girin.

Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

Sayfanın yenilenmesi için birkaç saniye verin. Güncelleme görünmezse eğer Ayarlar uygulamasından çıkın ve ilk 3 adımı tekrarlayın.

Güncelleme göründüğünde İndir ve Yükle seçeneğine dokunun.

Güncelleme daha sonra indirilmeye başlayacaktır.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanması birkaç dakika sürecektir.

Hazırlık bittiğinde, şarj seviyeniz yeterliyse telefon güncellemeyi yükleyecektir.

Güncellemenin kurulumu tamamlanana kadar iPhone'unuzu her zaman bir güç kaynağına bağlı tuttuğunuzdan emin olun.

Artık iPhone'unuzda iOS 17.2 beta 2'yi kullanmaya başlayabilirsiniz.