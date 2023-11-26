Teknoloji devi Apple, kullanıcılara sunduğu bazı servisler için geçtiğimiz ay zam uygulamıştı. Bugün ise Apple'ın abonelik tabanlı oyun servisi Apple Arcade Türkiye fiyatına zam geldi.

Apple'ın zam yapmadığı bir o kalmıştı! Yeni fiyatı

Teknoloji devi Apple, kullanıcılara sunduğu bazı servisler için geçtiğimiz ay zam uygulamıştı. Bugün ise Apple'ın abonelik tabanlı oyun servisi Apple Arcade Türkiye fiyatına zam geldi.

Apple Arcade zamlandı: İşte yeni fiyatı

Apple Arcade Türkiye fiyatı artık ayda 34,99 TL yerine artık 69,99 TL olarak aylık faturalandırılacak. Arcade kullanıcı sayısı ülkemizde çok fazla olmasa da Apple TV ve diğer cihazlar üzerinden kontrolcü ile oynanabilen çok oyunculu oyunlar dikkat çekiyor.

Apple tarafından sunulan bir abonelik tabanlı oyun servisi olan Apple Arcade; iOS, macOS ve tvOS cihazları için özel olarak seçilmiş, reklamsız ve iç satın alım içermeyen bir dizi oyunu kapsıyor. Apple Arcade aboneleri, serviste bulunan tüm oyunlara sınırsız erişim hakkına sahip oluyor ve bu oyunları iPhone, iPad, Mac ve Apple TV cihazlarında oynayabiliyor.

Öne çıkan özellikler ise şu şekilde

Reklamsız ve İç Satın Alma İçermeyen Oyunlar: Apple Arcade oyunları, reklamlar veya oyun içi satın alımlar içermiyor, bu da kullanıcılara kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor.

Çeşitli Oyun Koleksiyonu: Platform, çeşitli türlerde ve farklı yaş gruplarına hitap eden oyunlar sunuyor. Strateji oyunlarından macera oyunlarına, bulmacalardan aksiyon oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye sahip.

Aile Paylaşımı: Bir Apple Arcade aboneliği, aile paylaşımı özelliği sayesinde aynı ailedeki altı kişiyle paylaşılabiliyor.

Çevrimdışı Oynanabilme: Oyunlar, internet bağlantısı olmadan da oynanabilir, bu da özellikle seyahat ederken ya da internet erişiminin sınırlı olduğu yerlerde kullanışlı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Arcade fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.