Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik tarihi hakkında asılsız haberler dolaşıyor

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik merakla bekleniyor. Etkinlik kapsamında iPhone 15 serisi, Watch ürünleri iOS 17 gibi pek çok yenilik hakkında bilgi sahibi olacağız. Ancak etkinliğe az bir zaman kala Apple etkinlik tarihi ile ilgili asılsız birçok haber ortaya çıktı. Peki, gerçekler neler?

Twitter'da sahte Apple tarihleri dolanıyor!

Birkaç hafta içinde yapılması planlanan Apple etkinliğine oldukça az bir zaman kaldı. Birçok ürünün tanıtılacağı etkinliğin tarihi hakkında ise net bir bilgi yok. Ancak etkinliğe az bir zaman kala etkinlik tarihi hakkında pek çok asılsız haber yer alıyor.

Twitter (X)'da "Alvin" adlı bir kullanıcısı platformda yaptığı bir paylaşımda bir Apple afişi paylaştı. Apple'a ait olduğunu iddia ettiğin bu afişte etkinliğin ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair bilgiler yer alıyor. Bazı yerli ve yabancı siteler ise bu bilgiler sonucunda haber yapıyor.

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Ancak ortaya çıkan bilgiler durumun böyle olmadığını gözler önüne seriyor. Alvin adlı kullanıcı, afiş paylaşımını yaptıktan sonra Tweet'in altına "İnternette bilerek yanlış bilgi yaydığımda" ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bu durum da kullanıcının yalan haber yaydığı gerçeğini ortaya koyuyor. Özellikle son zamanlarda Apple hakkındaki haberlerin ilgi görmesiyle birlikte bu tarz yanlış bilgi içeren haberler ortalarda dolanıyor. Bu nedenle her Apple haberine inanmamanızı öneriyoruz.

Concept by @CactusCFOS23 https://t.co/3PcS9iRMLu pic.twitter.com/OK8TMGPXiK — Alvin (@sondesix) August 21, 2023

Ayrıca şu anda tanıtım tarihi hakkında net bir bilgi olmadığını ve şu anda 12 veya 13 Eylül tarihlerinde olacağı üzerine konuşulduğunu belirtelim.

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