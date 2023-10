Apple'ın yeni ürünleri Gürcistan'da ne kadar?

Apple, geçtiğimiz haftalarda Wonderlust etkinliği düzenledi ve burada yeni ürünlerini kullanıcı karşısına çıkardı. Bu ürünler iPhone 15 serisi, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 oldu. Akabinde USB Type-C'ye geçiş gibi önemli adımlar da atıldı.

Yeni ürünler özellikleri ile ilgi toplamayı başarsalar da fiyatları ile de bir o kadar dikkat çektiler. Bu noktada gözler ürünlerin yurt dışında ne kadara satıldığına çevriliyor. Peki iPhone 15 serisi, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin Gürcistan'da fiyatı ne kadar? İşte liste…

iPhone 15, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Gürcistan fiyatı

Apple, yeni ürünlerini resmi olarak Gürcistan'da satışa sunmadı. Yani ülkede en son çıkan ürün halen iPhone 14 serisi olarak görülüyor. Bizler de bu nedenle bir Apple Premium Reseller mağazasını dikkate alacağız.

Gürcistan'ın Apple Premium Reseller bir mağazasında standart iPhone 15 modeli, 3 bin 119 Gürcistan larisine satılıyor. Bunu Türk lirasına çevirdiğimizde ise 32 bin 200 TL sonucu çıkıyor. Yani Türkiye'de 49 bin 999 TL'ye satılan iPhone 15'i Gürcistan'dan 32 bin 200 TL'ye satın alabilmek mümkün.

Yurt dışından iPhone almak artık mantıklı değil: Pasaport (IMEI) kayıt ücretine zam geldi!

iPhone 15 serisinin Plus modelinin fiyatı ise 3 bin 529 Gürcistan larisi olarak belirlenmiş. Bu, döviz kuru ile 36 bin 438 TL'ye denk geliyor. Akıllı telefonun ülkemizde resmi olarak vergilerle birlikte 56 bin 999 TL'ye satıldığını belirtelim. O halde merak edilen tepe modellere geçelim.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin Gürcistan fiyatı ise sırasıyla 3 bin 999 Gürcistan larisi ve 4 bin 749 Gürcistan larisi şeklinde. İki akıllı telefonu satın almak istediğinizde güncel döviz kuruna göre sırasıyla 41 bin 300 TL ve 49 bin TL ödemeniz gerekiyor.

O halde akıllı saatlere geçelim. Apple Watch Series 9 GPS 41 mm modeli Gürcistan'da bin 599 Gürcistan larisine satılıyor. Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm fiyatı ise 2 bin 999 Gürcistan larisi.

Apple iPhone 15 serisi, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Gürcistan fiyatları şu şekilde;

ÜrünGürcistanGürcistan Larisi / Türk LirasıResmi Türkiye Fiyatı iPhone 15 128 GB3 bin 119 lari32 bin 200 TL49 bin 999 TLiPhone 15 256 GB3 bin 499 lari36 bin 130 TL53 bin 999 TLiPhone 15 512 GB4 bin 199 lari43 bin 350 TL51 bin 999 TLiPhone 15 Plus 128 GB3 bin 529 lari36 bin 440 TL56 bin 999 TLiPhone 15 Plus 256 GB3 bin 899 lari40 bin 250 TL60 bin 999 TLiPhone 15 Plus 512 GB4 bin 599 lari47 bin 490 TL68 bin 999 TLiPhone 15 Pro 128 GB3 bin 999 lari41 bin 290 TL64 bin 999 TLiPhone 15 Pro 256 GB4 bin 399 lari45 bin 420 TL68 bin 999 TLiPhone 15 Pro 512 GB5 bin 199 lari53 bin 680 TL76 bin 999 TLiPhone 15 Pro 1 TB5 bin 899 lari60 bin 900 TL84.999 TLiPhone 15 Pro Max 256 GB4 bin 749 lari49 bin TL76 bin 999 TLiPhone 15 Pro Max 512 GB5 bin 449 lari56 bin 250 TL84.999 TLiPhone 15 Pro Max 1 TB6 bin 299 lari65 bin TL92.999 TLApple Watch Series 9 GPS 41 mmbin 599 lari16 bin 500 TL14 bin 999 TLApple Watch Series 9 GPS 45 mmbin 699 lari17 bin 550 TL15 bin 999 TLApple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm2 bin 999 lari30 bin 950 TL39 bin 999 TL Gürcistan larisi = 10.33 TL olarak baz alındı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Gürcistan fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.