Apple'ın Yeni MacBook Pro Modeli M3 Max İşlemcisiyle Tanıtıldı

Apple'ın 30 Ekim'de sabaha karşı gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı M3 Max işlemcisine sahip yeni MacBook Pro modeli, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeniliklerle dolu. M3 Max MacBook Pro kutu açılımı sizlerle.

M3 Max MacBook Pro kutu açılımı!

16 inç M3 Max MacBook Pro satın almak için buraya tıklayın

M3 Max işlemcisi, 12 performans ve 4 verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda 16 çekirdekli bir CPU içeriyor. Ayrıca, 40 çekirdekli GPU'su, donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliği, 16 çekirdekli Neural Engine'i ve 400 GBps bellek bant genişliğiyle dikkat çekiyor. Bu cihazın Media Engine'i, H.264, HEVC, ProRes ve ProRes RAW formatlarını destekleyen donanım hızlandırmalı kod çözme motorlarına sahip. Ayrıca, iki adet video kodlama motoru, ProRes formatında iki adet kodlama ve kod çözme motoru ve AV1 kod çözme özelliği bulunuyor.

Ekran kalitesi de göz kamaştırıcı. 16.2 inç boyutundaki Liquid Retina XDR ekran, 254 PPI piksel yoğunluğu, 3456×2234 çözünürlük, 1.000.000: 1 kontrast oranı, 1600 nit maksimum parlaklık, 1 milyar renk destekli True Tone ve 120 Hz ProMotion yenileme hızı sunuyor.

Bellek kapasitesi, kullanıcının ihtiyacına göre 48 GB, 64 GB veya 128 GB olarak seçilebilirken, depolama alanı da 1 TB'dan başlayıp 8 TB'a kadar çıkabiliyor. Bu, özellikle yoğun veri işleyen profesyoneller için büyük bir avantaj. Cihazın 100W/saatlik bataryası ve 140W USB-C adaptörü, güçlü performansı destekleyecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca, USB-C-MagSafe 3 bağlantısı da oldukça kullanışlı.

Çeşitli bağlantı seçenekleri sunan bu cihazda, SDXC kart yuvası, HDMI portu, 3.5 mm kulaklık jakı ve MagSafe 3 bağlantı noktası yer alıyor. Üç adet Thunderbolt 4 (USB-C) bağlantı noktası aracılığıyla şarj, DisplayPort, Thunderbolt 4 (40 Gbps'ye kadar) ve USB 4 (40 Gbps'ye kadar) destekleniyor. M3 Max işlemcisi, dört adede kadar harici ekran desteği sağlıyor, bu da özellikle çoklu ekran kullanımı gerektiren profesyoneller için büyük bir kolaylık.

Ses konusunda da cihaz, AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby Atmos gibi formatları destekleyerek geniş bir yelpazede ihtiyaçları karşılıyor. Klavye tarafında ise arka aydınlatmalı, numerik olmayan bir tasarım ve Touch ID butonu bulunuyor. Kablosuz bağlantıda ise Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği mevcut. Cihazın 1080p FaceTime HD kamerası, net görüntü kalitesi sunuyor ve toplam ağırlığı 2.16 kg olan bu cihaz, taşınabilirlik açısından da oldukça uygun.

M3 Max işlemcili MacBook Pro, hem güçlü performansı hem de üst düzey özellikleriyle profesyoneller ve teknoloji meraklıları için mükemmel bir seçenek oluşturuyor. Her açıdan dengeli ve güçlü bir yapıya sahip olan bu cihaz, pazarın en iddialı ürünlerinden biri olmaya aday.