Apple'ın Yeni M3 Serisi İşlemcileri Tanıtılacak

Apple'ın bu gece düzenlenecek Scary Fast etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı yeni M3 serisi işlemciler için nefesler tutuldu. Yeni donanımlarla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmadı, bu nedenle nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda birçok soru işareti söz konusu. Bu durum kısa bir süre önce değişti. Zira yeni M3 serisi işlemcilerin temel özellikleri kısa bir süre önce belli oldu.

Apple'ın bu gece düzenlenecek Scary Fast etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı yeni M3 serisi işlemciler için nefesler tutuldu. Yeni donanımlarla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmadı, bu nedenle nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda birçok soru işareti söz konusu. Bu durum kısa bir süre önce değişti. Zira yeni M3 serisi işlemcilerin temel özellikleri kısa bir süre önce belli oldu.

Apple M3 işlemcileri neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman, yaklaşan Apple M3 serisi işlemcilerle ilgili önemli detayları gözler önüne serdi. Bilindiği üzere bugüne dek ortaya çıkan raporlar şirketin etkinlikte sadece standart M3 çipini vitrine çıkaracağı yönündeydi. Pro ve Max sürümlerinin ise 2024 yılında tanıtılacağı söyleniyordu. Ancak Gurman'ın son raporu bu iddiaların aksine markanın serinin tüm üyelerini bugünkü etkinlikte tanıtacağını söylüyor.

Apple M3, selefindeki gibi 4 performans ve 4 güç verimliliği çekirdeğinden oluşan 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli bir GPU dizilimine ev sahipliği yapacak. Yeni yonganın daha yüksek frekanslara çıkabileceğinin ve daha yüksek bellek opsiyonlarını destekleyeceğinin de altı çiziliyor.

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M3 Pro'da ise 6 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeğinin bulunduğu 12 çekirdekli bir CPU ve 18 çekirdekli bir GPU dizilimi karşımıza çıkacak. Öte yandan işlemcinin 14 çekirdekli CPU ve 20 çekirdekli GPU'ya sahip bir opsiyonunun da olacağı ifade ediliyor.

Son olarak M3 Max'in 16 çekirdekli CPU (12 performans ve 4 verimlilik çekirdeği) ve 32 çekirdekli GPU dahil olmak üzere birden fazla konfigürasyon sunacağı söyleniyor. Hatta şirketin burada MacBook Pro modellerinde kullanılması beklenen 40 çekirdekli GPU sunan bir varyant daha sunacağı da iddia ediliyor.

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