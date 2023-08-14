Apple'ın yeni M3 işlemcili Mac modelleri hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı

Apple'ın yeni M3 işlemcili Mac modelleri ile tanışmamıza oldukça kısa bir süre kaldı. Şirketin yeni modelleri hakkında şimdiden birçok bilgiye ulaşmış durumdayız. Çoğu detayın sızdırıldığı M3 işlemciler ve Mac modelleri hakkında son dönemde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mac Pro'ya yeni nesilde veda edebiliriz

Sunduğu doğru Apple analizleri ile öne çıkan Mark Gurman, yeni nesil Mac modelleri hakkında detaylar paylaştı. Yeni nesil M3 işlemcilerin hangi cihazlara geleceği hakkında bilgiler veren Gurman, Apple'ın en güçlü işlemcilerinden birisi hakkında ise oldukça şaşırtıcı konuştu.

Gurman'a göre Mac Pro modeline yeni işlemciler ile veda edebiliriz. Yeni nesil Mac Pro modeli hakkında net konuşmayan Gurman, bu modele veda edebileceğimizi ima etti. Bunun nedeni olarak ise M2 işlemciler ile oldukça iyi bir iş çıkaran Mac Studio'nun varlığı.

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Oldukça iyi performans gösteren ve başarılı satış rakamlarına ulaşan Mac Studio, yeni nesilde Mac Pro'yu tahtından edebilir. Yeni nesil mini bilgisayarın M3 Max işlemcisi ile birlikte sunacağı performansın yanı sıra Apple imzalı yapıya geçmesinin ardından modülerliğini kaybeden Mac Pro için günler sayılı gibi görünüyor.

Diğer yandan Apple'ın M3 işlemcilerinde de önemli değişiklikler bizleri bekliyor. M3 işlemciler giriş seviyesinde sekiz CPU çekirdeği ve 10 grafik çekirdeğine ev sahipliği yapacak. 13 inç MacBook Pro, 13 inç ve 15 inç MacBook Air, Mac mini ve 24 inç iMac modellerinde bu işlemciyi görmeyi bekleyebiliriz.

M3 Pro ise ilki 12 CPU çekirdeği ve 18 GPU çekirdeği, diğeri ise 14 CPU çekirdeği ve 20 GPU çekirdeğine sahip iki farklı versiyonla sunulacak. Bu işlemciden yararlanacak modeller arasında ise 14 inçlik ve 16 inçlik MacBook Pro'nun yanı sıra Mac mini de yer alıyor.

M3 Max işlemcisinin ise 16 CPU çekirdeğine ve 32 veya 40 GPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Yeni işlemciyi Mac Studio'nun yanı sıra 14 inç ve 16 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayar modellerinde görebiliriz.

M3 ailesinin en tepesinde yer alacak olan M3 Ultra ise 32 CPu çekirdeğinin yanı sıra 64 veya 80 GPU çekirdeğine sahip iki farklı düzen ile tercih edilebilecek. Mac Studio'da yer alması planlana bu işlemciyi, üretimi devam etmesi durumunda Mac Pro'da da görebiliriz.

Peki sizce M3 işlemcili bir Mac Pro modeli görebilecek miyiz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.